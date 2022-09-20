Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 20 сентября

20 сентября – в Украине – День отца и День работника леса; Всемирный день Земли; Международный день счастья.

Cейчас смотрят

События 20 сентября в мире

1246 — В Орде за отказ поклоняться идолам убит Великий князь киевский Михаил Всеволодович.

— В Орде за отказ поклоняться идолам убит Великий князь киевский Михаил Всеволодович. 1258 — освящен кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет.

— освящен кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет. 1792 — В Королевстве Франция разрешен развод.

— В Королевстве Франция разрешен развод. 1920 — в Збараж и Вишневец вступили части 6-й польской армии. В Лянцкорун, Скалат и Сатанив вступили части Действующей Армии УНР.

— в Збараж и Вишневец вступили части 6-й польской армии. В Лянцкорун, Скалат и Сатанив вступили части Действующей Армии УНР. 1946 – открылся первый Каннский кинофестиваль.

– открылся первый Каннский кинофестиваль. 1954 — ЭВМ выполнила первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран.

— ЭВМ выполнила первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран. 1991 — создана Служба национальной безопасности Украины (ныне — СБУ).

— создана Служба национальной безопасности Украины (ныне — СБУ). 2000 — Власти Республики Китай арестовали 25-летнего Чен Инь-Хао, разработчика компьютерного вируса CIH («ЧИХ»), названного по инициалам автора (известный также как «Чернобыль», поскольку одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС).

— Власти Республики Китай арестовали 25-летнего Чен Инь-Хао, разработчика компьютерного вируса CIH («ЧИХ»), названного по инициалам автора (известный также как «Чернобыль», поскольку одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС). 2003 — на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС.

— на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС. 2008 – открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Какой православный (церковный) праздник сегодня

20 сентября — День чествования иконы Божией Матери «‎Споручница грешных».

День ангела сегодня – 20 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Павел.

Приметы на 20 сентября:

Если сегодня мороз, то будет еще 40 морозов.

Если в этот день пасмурно и под вечер холодно — будут заморозки.

Обильная капель с сосулек — будет хороший урожай льна и конопли.

Если сосульки длинные — льна будет очень много.

Капель звонкая — год будет урожайный.

Что нельзя делать 20 сентября

Все плохое, о чем сегодня подумаешь, сбудется.

Крайне нежелательно ругаться, ссориться, конфликтовать.

Фото: IStock