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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 сентября

Какой сегодня праздник

Сегодня, 20 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 20 сентября

20 сентября – в Украине – День отца и День работника леса; Всемирный день Земли; Международный день счастья.

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События 20 сентября в мире

  • 1246 — В Орде за отказ поклоняться идолам убит Великий князь киевский Михаил Всеволодович.
  • 1258 — освящен кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет.
  • 1792 — В Королевстве Франция разрешен развод.
  • 1920 — в Збараж и Вишневец вступили части 6-й польской армии. В Лянцкорун, Скалат и Сатанив вступили части Действующей Армии УНР.
  • 1946 – открылся первый Каннский кинофестиваль.
  • 1954 — ЭВМ выполнила первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран.
  • 1991 — создана Служба национальной безопасности Украины (ныне — СБУ).
  • 2000 — Власти Республики Китай арестовали 25-летнего Чен Инь-Хао, разработчика компьютерного вируса CIH («ЧИХ»), названного по инициалам автора (известный также как «Чернобыль», поскольку одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС).
  • 2003 — на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС.
  • 2008 – открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

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Какой сегодня праздник

Какой православный (церковный) праздник сегодня

20 сентября — День чествования иконы Божией Матери «‎Споручница грешных».

День ангела сегодня – 20 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Павел.

Приметы на 20 сентября:

  • Если сегодня мороз, то будет еще 40 морозов.
  • Если в этот день пасмурно и под вечер холодно — будут заморозки.
  • Обильная капель с сосулек — будет хороший урожай льна и конопли.
  • Если сосульки длинные — льна будет очень много.
  • Капель звонкая — год будет урожайный.

Что нельзя делать 20 сентября

  • Все плохое, о чем сегодня подумаешь, сбудется.
  • Крайне нежелательно ругаться, ссориться, конфликтовать.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 сентября

Фото: IStock

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