Полнолуние 10 сентября 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака от астролога

Какие изменения произойдут в Полнолуние с 10 на 11 сентября 2022 года? Эксперт Нового канала, астролог Юлия Мартыненко (@julie_martynenko) подготовила подробную информацию об этом явлении. Гороскоп для всех знаков зодиака – далее в материале!

На этот раз Полнолуние состоится в знаке Рыбы, под руководством загадочной планеты Нептун. Как это повлияет на нас? Очень просто, проснется лень и нежелание что-то делать. Хотя Солнце находится в знаке ответственной и практической Девы и будет заставлять все же помнить о своих обязанностях. Поэтому наша задача – найти баланс между работой и отдыхом.

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Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Овен

Изменения будут касаться эмиграции, давно спланированных поездок или ретритов. Возможно, раньше вы думали о том, что следует заняться собственным здоровьем, восстановить силы, посетить психолога, заняться спортом, йогой или просто пройти курс массажей – следующие 2 недели для этого идеально подходят.

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Телец

Тельцы будут сфокусированы на теме дружбы, общения, мечтаний и соцсетей. Просмотрите свой список знакомств и планируйте встречи. На кого в последнее время у вас не хватало времени? Подумайте и не отказывайте себе в общении, до конца сентября у вас будет возможность все наверстать. Однако, помните, сейчас период Ретроградного Меркурия, возможно, в вашей жизни появятся друзья, о которых вы уже успели забыть, или исполнятся мечты, которых вы ожидаете последние полгода.

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Близнецы

Вы наконец-то увидите результаты своей работы, которой уделяли максимум времени последние полгода, ведь Полнолуние будет касаться карьеры и реализации. Возможно, вам поднимут зарплату или вообще предложат новое рабочее место, или, наконец, вам скажут «Спасибо за вашу работу!». Словом, вы будете точно удовлетворены.

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Рак

Для Раков наступает идеальный период, чтобы вспомнить об учебе, путешествиях или зарубежных связях или документах. Возможно вы давно ожидаете визу, будьте готовы, что в следующие 2 недели ситуация станет явной, получите то, чего хотели. Если есть возможность организовать для себя поездку – не откладывайте, но выбирайте места, в которых вы уже бывали.

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Лев

Львам следует посвятить внимание своим обязательствам. Если у вас есть долги или не выполнены обещания, будьте готовы к тому, что о них напомнят. Лучше решить эти вопросы до конца сентября месяца. Или же, Полнолуние наоборот принесет вам унаследованное имущество, или вам просто подарят большую сумму денег. Здесь уже, как говорится, что заслужили

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Дева

Для хозяек месяца, Полнолуние пройдет максимально комфортно и будет касаться темы партнерства. Возможно, кто-то выйдет замуж, или наоборот поставит окончательную точку в отношениях. Наблюдайте за тем, что предложит вам Вселенная, и прислушайтесь к своей интуиции, чтобы сделать правильный выбор в жизни.

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Весы

Весы будут озабочены вопросами работы или здоровья. Полнолуние может активизировать вопрос неудовлетворения, например количеством свободного времени или зарплатой, поэтому, вспомните, что вы думали о своей работе в марте этого года? Сейчас получите от высших сил уже объективный ответ.

Напоминаю, что Полнолуние может проигрываться как положительно, так и отрицательно, это уже зависит от ваших личных показателей в гороскопе. То есть, можно получить наоборот повышение по службе, или же сокращение. Также, не пренебрегайте здоровьем, если проявятся болезни – решайте немедленно.

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Скорпион

Для Скорпионов сентябрь месяц будет довольно романтичным. Признание в любви, поездка на отдых или же вы захотите посвятить все свободное время своему хобби. Желаю вам наслаждаться тем, что произойдет!

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Стрельцы

События будут касаться недвижимости или семьи. Это может быть ремонт, покупка или продажа нового имущества, аренда, или просто вы захотите больше времени проводить со своими родными, скажем, вернитесь домой, в Украину.

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Козероги

Для Козерогов будет идеальным заняться вопросами автомобиля, коротких поездок или учебы. Возможно, вы будете разрешать стычки с соседями. Будьте осторожны и не забывайте, что первые 3 дня песня Полные – эмоционально не стабильны.

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Водолеи

Водолеи – готовьтесь получить деньги, ведь Полнолуние состоится в 2 секторе вашего гороскопа, а это о доходах и собственной самооценке. Следующие 2 недели будут для вас очень прибыльными, не забудьте поблагодарить за это Вселенную

Полнолуние с 10 на 11 сентября: гороскоп для знака Рыбы

Для Рыб пора посвятить время себе. Возможно, вы захотите купить новую одежду, порадовать себя походом в ресторан или бассейн. Всем действиям, касающимся вашего комфорта и удовольствия – зеленый свет.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)