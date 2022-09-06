Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Вторая неделя сентября начинается значимыми событиями с точки зрения астрологии. Венера переходит в знак Девы с 5 по 29 сентября, а значит, мы будем очень трудоспособны и придирчивы к партнеру. Для отношений сейчас не самый лучший период, но помните о том, что Меркурий сейчас находится в знаке Весы, а значит все вопросы можно решить в разговоре.

С 9 сентября планета знаний и ума – Меркурий, будет Ретроградным, поэтому успейте реализовать задуманное по сей день. А теперь, поподробнее по дням.

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Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года для всех знаков зодиака

Понедельник/вторник – 5/6 сентября

Энергии понедельника и вторника очень похожи между собой, ведь Луна находится в знаке оповедального Козерога, а Венера переходит в знак Девы. Признаюсь честно, во время Венеры в Деве вы почувствуете как людей с вами сочетают не чувства, а выгода, будьте к этому готовы.

По поводу средств, инвестиций – отличное время просчитать все недостатки и выбрать лучшее место для хранения денежных достижений. День подходит для начинаний, но будьте осмотрительны на дорогах, дни достаточно аварийные.

Среда – 7 сентября

Отличный день для бизнес-начинаний, которые вы давно обдумывали и не решались реализовать. Энергии дня благоприятны для медитаций, йоги на природе, процедур омоложения, диеты, голодания. Это момент, когда мы можем восстановиться благодаря силе природы, поэтому обязательно воспользуйтесь возможностью и посетите свое место силы.

Четверг – 8 сентября

В четверг можем ощущать давление обязательств и договоренностей, хотя выполнять обещания вовсе не будет хотеться. Луна будет в аспекте с Сатурном, и это как раз тот момент, когда нужно делать не то, что хочется. Но результатом будете довольны.

Пятница – 9 сентября

Контролируйте эмоции и спокойно принимайте то, что идет не по плану, ведь день полон неожиданностей. Будьте готовы к тому, что все может пойти кувырком, спокойно будут чувствовать себя гибкие представители Знака Зодиака – Близнецы и Водолеи, для остальных – креатив в помощь.

Официально Меркурий станет Ретроградным 10 сентября, но уже начиная с 9 не рекомендую начинать новое или покупать технику. Планета уже совсем не на той скорости

Суббота – 10 сентября

Меркурий Ретроградный – пора возвращаться к делам, которые когда-то не решили, выполняйте обещания и договоренности и не покупайте технику, благоприятное время для этого прошло. Ретроградность планеты продлится до 2 октября.

Кроме этого, 10 сентября состоится Полнолуние в знаке Рыбы. День эмоционален и не прост, лучше ничего глобального не планируйте и проведите дома. Детали о влиянии Полные знаки Зодиака, ждите в следующем материале.

Воскресенье – 11 сентября

До конца сентября, старайтесь больше времени отдыхать и готовиться к новым начинаниям, прописывайте план, анализируйте, благо, Венера в Деве, поможет вам учесть все риски. Берегите силы для нового этапа в октябре, ведь сентябрь богат Ретроградными планетами, а значит, жизнь как будто станет на паузу.

До встречи на следующей неделе!

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)