С 27 августа 2022 года — Новолуние (Молодой месяц) в Деве: Чего ждать каждому знаку зодиака в этот период

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27 августа 2022 года — начало Новолуния в Деве. Чего ждать каждому из знаков зодиака в этот день, рассказала Новому каналу астролог Юлия Мартыненко (@julie_martynenko)
27 августа в 11:17 начнется Луна Новолуние в знаке Дева. Настает время четкой структуры жизни и планирования. Прежде чем сделать шаг, продумайте все до мелочей, как и положено настоящей Деве. А теперь, рассмотрим, как подействует Молодой месяц на каждый знак Зодиака отдельно.
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Наступает отличный период взяться за новый проект в работе, или просто откровенно говорить о своих идеях, руководство услышит. Время сотворения собственного авторитета в команде. Однако по ноткам карьеризма не забывайте и о балансе в здоровье, самое время записаться к диетологу, продумать режим питания и посетить спортзал или йогу.
Не упускайте возможностей! Наблюдайте, какие дары принесет вам жизнь. Могут звучать новые предложения по работе или поездкам, главное, вовремя среагировать и не упустить удачу из своих рук. Будьте бдительны!
Направьте свое внимание на решение вопросов, которые давно актуальны. Возможно придется закрыть проекты, не приносящие ни удовольствия, ни дохода. Молодой месяц подарит нелегкие решения, но они нужны для вашего дальнейшего развития. Удачи!
Настает время возможностей, но не молчите о своих талантах и задатках, откровенно говорите, обращайте на себя внимание. Акцентируйте на своих талантах внимание других людей, завоюйте свое место под Солнцем.
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Для вас месяц сентябрь будет очень успешным в плане приумножения состояния и дохода. Воплощайте свои финансовые мечты в жизнь, спокойно реализуйте то, что давно откладывалось на потом. Пора действовать!
Хозяйки этого месяца почувствуют, что родились под счастливой звездой, прописывайте новые цели и планы. Создайте свою жизнь своими руками. А кто сейчас празднует свои Дни рождения – поздравляю, не забудьте помечтать.
Для вас, Молодой месяц будет в 12 секторе гороскопа. Пора заняться собственным здоровьем, поработать с подсознанием, страхами, или же записаться к психологу или создать новый благотворительный проект. Для путешествий и поездок также отличный случай, воспользуйтесь.
Продумайте, куда вы хотели бы инвестировать свои средства? Для приумножения капитала месяц очень благоприятный, а вот брать взаймы или кредиты – не рекомендую.
Будьте готовы к построению новых планов, компромиссов в общении. Пора перемен, даже если вы их не очень хотите. Не забывайте выражение: «Изменения – всегда к лучшему» и спокойно шагайте в новый опыт.
Желаю всем знакам продуктивной и яркой луны, встретимся в следующем прогнозе!
Фото: IStock