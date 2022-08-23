Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 августа

Сегодня, 23 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 23 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 23 августа
23 августа – 181-й день войны России против Украины. 235-й день года. День Государственного Флага Украины. День города Харьков. Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.
События 23 августа в мире
- 1866 год — по Пражскому соглашению Венецию передают Королевству Италия;
- 1904 год — выдают патент на автомобильную шинную цепь;
- 1918 год — Совет министров Украинского Государства утверждает постановление о создании в Киеве Государственного драматического театра;
- 1919 год — во время наступления на Киев армия УНР занимает Новоград-Волынский;
- 1939 год – в Москве подписывают Пакт Молотова-Риббентропа и тайный протокол к нему, по которому Европу делят по сферам влияния Третий Рейх и СССР;
- 1943 год — Харьков освобождают от немецких оккупантов;
- 1975 год – открывают Харьковский метрополитен;
- 1989 год — в 50-ю годовщину подписания советско-германского пакта проходит акция «Балтийский путь», когда жители Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь протяженностью почти 600 км;
- 1994 год – внеочередная сессия севастопольского горсовета принимает незаконное решение о признании российского правового статуса города Севастополя;
- 1998 год — устанавливают звание Герой Украины.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
23 августа — день памяти мученика Лаврентия.
День ангела сегодня – 23 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Роман, Лаврентий, Афанасий, Вячеслав, Феликс, Савва.
Приметы на 23 августа:
- смотрели, какой сегодня день: если тепло и идет дождь – будет много рыбы в реках;
- упало много желудей – год будет урожайным;
- не поют птицы – скоро пойдет дождь;
- снизу листья начали желтеть — будет хороший урожай озимых.
Что нельзя делать 23 августа
- Лучше 23 августа не подметать в доме, чтобы не навлечь на себя беду.
- Не стоит давать взаймы, потому что получите только трудности.
- Не стоит брать в руки иглы или спицы – вас постигнет неудача.
Фото: IStock