Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 августа

Сегодня, 22 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения
Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны
Какой сегодня день – 22 августа
22 августа – 179-й день войны России против Украины. 233-й день года. День города Луцк. Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Всемирный день медоносных пчел. День без косметики и макияжа. День поэта.
События 22 августа в мире
- 1880 год – командир полка Действующей Армии Украинской Народной Республики Николай Аркас;
- 1888 год – украинский поэт, прозаик, критик Владимир Гадзинский;
- 1891 год – украинский психолог Александр Раевский;
- 1892 год — украинский общественно-политический деятель, инженер-химик, член Украинского Центрального Совета Костя Туркало;
- 1909 год – украинский математик, механик и физик-теоретик Николай Боголюбов;
- 1926 год — архиепископ-митрополит Львовский латинского обряда Марьян Яворский;
- 1953 год – украинский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Кремень.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
22 августа — День памяти преподобного Григория, иконописца Печерского.
День ангела сегодня – 22 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Георгий, Емельян, Мирон, Леонид, Федор, Николай.
Приметы на 22 августа:
- Иней ранним утром сулит сулит хороший урожай в следующем году.
- Если днем отчетливо видно месяц, то остальные дни августа будут жаркими.
- Обильная роса утром — к теплому и солнечному дню.
- Если в этот день плохая погода, то следующий год будет неурожайным.
Что нельзя делать 22 августа
- В этот день нельзя носить металлические украшения — они вытягивают здоровье из человека.
- Нельзя ночью смотреть на луну, чтобы голова не болела.
- 22 августа нельзя выгонять на выпас домашнюю скотину.
- В этот день нельзя торопиться и принимать поспешные решения.
Фото: IStock