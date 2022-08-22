Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 августа

Сегодня, 22 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 22 августа

22 августа – 179-й день войны России против Украины. 233-й день года. День города Луцк. Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Всемирный день медоносных пчел. День без косметики и макияжа. День поэта.

События 22 августа в мире

1880 год – командир полка Действующей Армии Украинской Народной Республики Николай Аркас;

1888 год – украинский поэт, прозаик, критик Владимир Гадзинский;

1891 год – украинский психолог Александр Раевский;

1892 год — украинский общественно-политический деятель, инженер-химик, член Украинского Центрального Совета Костя Туркало;

1909 год – украинский математик, механик и физик-теоретик Николай Боголюбов;

1926 год — архиепископ-митрополит Львовский латинского обряда Марьян Яворский;

1953 год – украинский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Кремень.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

22 августа — День памяти преподобного Григория, иконописца Печерского.

День ангела сегодня – 22 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Георгий, Емельян, Мирон, Леонид, Федор, Николай.

Приметы на 22 августа:

Иней ранним утром сулит сулит хороший урожай в следующем году.

Если днем отчетливо видно месяц, то остальные дни августа будут жаркими.

Обильная роса утром — к теплому и солнечному дню.

Если в этот день плохая погода, то следующий год будет неурожайным.

Что нельзя делать 22 августа

В этот день нельзя носить металлические украшения — они вытягивают здоровье из человека.

Нельзя ночью смотреть на луну, чтобы голова не болела.

22 августа нельзя выгонять на выпас домашнюю скотину.

В этот день нельзя торопиться и принимать поспешные решения.

Фото: IStock