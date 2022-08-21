Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 августа

Сегодня, 21 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 21 августа

21 августа – Международный день памяти и памяти жертв терроризма, в Латвии – День независимости, Всемирный день Аватара.

События 21 августа в мире

1627 — В Киеве выпущен первый словарь украинского языка «Лексикон словенороский» Памвы Беринды.

— В Киеве выпущен первый словарь украинского языка «Лексикон словенороский» Памвы Беринды. 1652 — сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женился на дочери молдавского хозяина Василия Лупула

— сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женился на дочери молдавского хозяина Василия Лупула 1653 – войско Георгия Штефана подошло к Сучаве и попыталось с наскока взять казацкий лагерь Тимоша Хмельницкого под стенами крепости, началась осада Сучавы.

– войско Георгия Штефана подошло к Сучаве и попыталось с наскока взять казацкий лагерь Тимоша Хмельницкого под стенами крепости, началась осада Сучавы. 1911 — из Лувра (Париж) похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), найденная лишь через два года в Королевстве Италия.

— из Лувра (Париж) похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), найденная лишь через два года в Королевстве Италия. 1914 — Ян Нагурский совершил первый в мире полет в Арктику.

— Ян Нагурский совершил первый в мире полет в Арктику. 1932 – в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

– в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль. 1944 – в Вашингтоне открылась международная конференция, которая подготовила предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций.

– в Вашингтоне открылась международная конференция, которая подготовила предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций. 1996 – основано отличие Президента Украины – орден «За мужество».

– основано отличие Президента Украины – орден «За мужество». 1996 – на Киевской универсальной бирже состоялись первые торги в гривне по фьючерсным контрактам.

– на Киевской универсальной бирже состоялись первые торги в гривне по фьючерсным контрактам. 2005 — Блаженнейший Любомир Гузар официально сменил свой титул на «Верховный Архиепископ Киево-Галицкий» и перенес усадьбу в Киев.

— Блаженнейший Любомир Гузар официально сменил свой титул на «Верховный Архиепископ Киево-Галицкий» и перенес усадьбу в Киев. 2011 — в городе Олевск Житомирской области был открыт памятный знак в честь 70-летия от создания Олевской республики.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

21 августа — День Мирона, День памяти епископа Мирона Критского.

День ангела сегодня – 21 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иосиф, Герман, Моисей, Григорий, Мирон, Емельян, Леонид, Николай и Федор.

Приметы на 21 августа:

Если нет сильного ветра на Мирона, то осень будет солнечной.

Иней утром появляется — будет богатый урожай следующего года.

Плохая погода 21 августа — непогода продержится до Бабьего лета.

Если утром стелется туман, то день будет теплым.

Если сильный ветер в этот день, то сентябрь будет влажным и грузовым.

Что нельзя делать 21 августа

Нельзя иметь плохое настроение

Нельзя пить алкоголь

Нельзя смеяться

Нельзя оскорблять людей

Нельзя рвать чужие яблоки

Нельзя браться за рискованные финансовые дела.

Фото: IStock