Новый каналG.spaceНовости

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 августа

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 августа

Сегодня, 21 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения

Cейчас смотрят

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Какой сегодня день – 21 августа

21 августа – Международный день памяти и памяти жертв терроризма, в Латвии – День независимости, Всемирный день Аватара.

События 21 августа в мире

  • 1627 — В Киеве выпущен первый словарь украинского языка «Лексикон словенороский» Памвы Беринды.
  • 1652 — сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женился на дочери молдавского хозяина Василия Лупула
  • 1653 – войско Георгия Штефана подошло к Сучаве и попыталось с наскока взять казацкий лагерь Тимоша Хмельницкого под стенами крепости, началась осада Сучавы.
  • 1911 — из Лувра (Париж) похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), найденная лишь через два года в Королевстве Италия.
  • 1914 — Ян Нагурский совершил первый в мире полет в Арктику.
  • 1932 – в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.
  • 1944 – в Вашингтоне открылась международная конференция, которая подготовила предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций.
  • 1996 – основано отличие Президента Украины – орден «За мужество».
  • 1996 – на Киевской универсальной бирже состоялись первые торги в гривне по фьючерсным контрактам.
  • 2005 — Блаженнейший Любомир Гузар официально сменил свой титул на «Верховный Архиепископ Киево-Галицкий» и перенес усадьбу в Киев.
  • 2011 — в городе Олевск Житомирской области был открыт памятный знак в честь 70-летия от создания Олевской республики.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 августа

Какой православный (церковный) праздник сегодня

21 августа — День Мирона, День памяти епископа Мирона Критского.

День ангела сегодня – 21 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иосиф, Герман, Моисей, Григорий, Мирон, Емельян, Леонид, Николай и Федор.

Приметы на 21 августа:

  • Если нет сильного ветра на Мирона, то осень будет солнечной.
  • Иней утром появляется — будет богатый урожай следующего года.
  • Плохая погода 21 августа — непогода продержится до Бабьего лета.
  • Если утром стелется туман, то день будет теплым.
  • Если сильный ветер в этот день, то сентябрь будет влажным и грузовым.

Что нельзя делать 21 августа

  • Нельзя иметь плохое настроение
  • Нельзя пить алкоголь
  • Нельзя смеяться
  • Нельзя оскорблять людей
  • Нельзя рвать чужие яблоки
  • Нельзя браться за рискованные финансовые дела.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 августа

Фото: IStock

gspace выбор редакции гороскоп лайфхак модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь