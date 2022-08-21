Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 августа

Сегодня, 21 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 21 августа
21 августа – Международный день памяти и памяти жертв терроризма, в Латвии – День независимости, Всемирный день Аватара.
События 21 августа в мире
- 1627 — В Киеве выпущен первый словарь украинского языка «Лексикон словенороский» Памвы Беринды.
- 1652 — сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женился на дочери молдавского хозяина Василия Лупула
- 1653 – войско Георгия Штефана подошло к Сучаве и попыталось с наскока взять казацкий лагерь Тимоша Хмельницкого под стенами крепости, началась осада Сучавы.
- 1911 — из Лувра (Париж) похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), найденная лишь через два года в Королевстве Италия.
- 1914 — Ян Нагурский совершил первый в мире полет в Арктику.
- 1932 – в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.
- 1944 – в Вашингтоне открылась международная конференция, которая подготовила предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций.
- 1996 – основано отличие Президента Украины – орден «За мужество».
- 1996 – на Киевской универсальной бирже состоялись первые торги в гривне по фьючерсным контрактам.
- 2005 — Блаженнейший Любомир Гузар официально сменил свой титул на «Верховный Архиепископ Киево-Галицкий» и перенес усадьбу в Киев.
- 2011 — в городе Олевск Житомирской области был открыт памятный знак в честь 70-летия от создания Олевской республики.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
21 августа — День Мирона, День памяти епископа Мирона Критского.
День ангела сегодня – 21 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Иосиф, Герман, Моисей, Григорий, Мирон, Емельян, Леонид, Николай и Федор.
Приметы на 21 августа:
- Если нет сильного ветра на Мирона, то осень будет солнечной.
- Иней утром появляется — будет богатый урожай следующего года.
- Плохая погода 21 августа — непогода продержится до Бабьего лета.
- Если утром стелется туман, то день будет теплым.
- Если сильный ветер в этот день, то сентябрь будет влажным и грузовым.
Что нельзя делать 21 августа
- Нельзя иметь плохое настроение
- Нельзя пить алкоголь
- Нельзя смеяться
- Нельзя оскорблять людей
- Нельзя рвать чужие яблоки
- Нельзя браться за рискованные финансовые дела.
Фото: IStock