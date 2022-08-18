Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 августа

Сегодня, 18 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения
Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны
Какой сегодня день – 18 августа
18 августа – в Австралии – День ветеранов Вьетнама (День Лонгтан), в Болгарии — Праздник Святого Ивана Рыльского.
События 18 августа в мире
- 1649 — Богдан Хмельницкий подписал с польским королем Иоанном II Казимиром Зборовский мирный договор, согласно которому Украина на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получала автономию, а казацкий реестр был установлен в размере 40 тысяч человек.
- 1743 — Джек Бротон сформулировал правила бокса.
- 1786 — основан Рейкьявик.
- 1868 – исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаружил новый элемент – гелий.
- 1920 — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая предоставила право голосовать женщинам.
- 1962 — Ринго Старр впервые выступил как ударник группы «Битлз».
- 1992 — учрежден Почетное отличие Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 — орден «За заслуги»).
- 2006 — в Киеве начался IV Всемирный форум украинцев.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
18 августа — День святого Евстигнея.
День ангела сегодня – 18 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Дарья, Нонна, Мария, Лавр, Симон, Евстигней и Кристина.
Приметы на 18 августа:
- Чайки купаются в воде — к ненастью.
- Земляные черви выползли 18 августа из-под земли — жди дождя.
- Вечером эхо слышится далеко — будет теплый день.
- Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.
- Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет мрачным.
Что нельзя делать 18 августа
- Нельзя есть хлеб без соли и лука.
- Нельзя выходить из дома с плохим настроение.
- Нельзя употреблять алкоголь.
- Нельзя играть в азартные игры.
- Нельзя петь в поле.
Фото: IStock