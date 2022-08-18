Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 августа

Сегодня, 18 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 18 августа

18 августа – в Австралии – День ветеранов Вьетнама (День Лонгтан), в Болгарии — Праздник Святого Ивана Рыльского.

События 18 августа в мире

1649 — Богдан Хмельницкий подписал с польским королем Иоанном II Казимиром Зборовский мирный договор, согласно которому Украина на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получала автономию, а казацкий реестр был установлен в размере 40 тысяч человек.

— Богдан Хмельницкий подписал с польским королем Иоанном II Казимиром Зборовский мирный договор, согласно которому Украина на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получала автономию, а казацкий реестр был установлен в размере 40 тысяч человек. 1743 — Джек Бротон сформулировал правила бокса.

— Джек Бротон сформулировал правила бокса. 1786 — основан Рейкьявик.

— основан Рейкьявик. 1868 – исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаружил новый элемент – гелий.

– исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаружил новый элемент – гелий. 1920 — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая предоставила право голосовать женщинам.

— ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая предоставила право голосовать женщинам. 1962 — Ринго Старр впервые выступил как ударник группы «Битлз».

— Ринго Старр впервые выступил как ударник группы «Битлз». 1992 — учрежден Почетное отличие Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 — орден «За заслуги»).

— учрежден Почетное отличие Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 — орден «За заслуги»). 2006 — в Киеве начался IV Всемирный форум украинцев.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

18 августа — День святого Евстигнея.

День ангела сегодня – 18 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Дарья, Нонна, Мария, Лавр, Симон, Евстигней и Кристина.

Приметы на 18 августа:

Чайки купаются в воде — к ненастью.

Земляные черви выползли 18 августа из-под земли — жди дождя.

Вечером эхо слышится далеко — будет теплый день.

Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.

Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет мрачным.

Что нельзя делать 18 августа

Нельзя есть хлеб без соли и лука.

Нельзя выходить из дома с плохим настроение.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя играть в азартные игры.

Нельзя петь в поле.

Фото: IStock