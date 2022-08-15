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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 15 августа

Яке сьогодні свято

Сегодня, 15 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 15 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 15 августа

15 августа – День археолога в Украине, День Независимости в Индии и Конго, День Освобождения в Южной Корее,  День разлива Нила в Египте, День святой Девы де Палома в Испании.

События 15 августа в мире

  • 1385 — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского.
  • 1498 – в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл остров Гренада.
  • 1649 — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна II Казимира (Зборовская битва).
  • 1848 — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.
  • 1868 — Джеймс Крейг Уотсон открыл астероид 101 Елена.
  • 1873 — открыто движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км.
    1919 — Армия УНР заняла Староконстантинов.
  • 1920 – польская армия во главе с маршалом Юзефом Пилсудским разгромила Красную Армию в битве под Варшавой. Это сражение считается одним из 20 важнейших сражений мировой истории.
  • 1932 – при раскопках в Ватикане найдена древнеримская «Триумфальная дорога».
  • 1997 — в Украине основан орден княгини Ольги.

Яке сьогодні свято

Какой православный (церковный) праздник сегодня

15 августа — День памяти святого Стефана, Успение Пресвятой Богородицы.

День ангела сегодня – 15 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор и Никодим.

Приметы на 15 августа:

  • Лягушки громко квакают — к дождю.
  • Пауки плетут маленькие сети — скоро будет ветрено.
  • Если кошки стены скребут когтями, то приближается непогода.
  • Какая погода днем, такой она будет и в сентябре.
  • Пауки плетут аккуратную и маленькую паутину — к дождю.
  • Услышать свист бурундука — к солнечному и безветренному дню.

Что нельзя делать 15 августа

  • Нельзя оскорблять животных.
  • Нельзя делать важные дела.
  • Нельзя ругаться.
  • Нельзя употреблять алкоголь.
  • Нельзя давать в долг.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 15 августа

Фото: IStock

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