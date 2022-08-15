Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 15 августа

Сегодня, 15 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 15 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 15 августа
15 августа – День археолога в Украине, День Независимости в Индии и Конго, День Освобождения в Южной Корее, День разлива Нила в Египте, День святой Девы де Палома в Испании.
События 15 августа в мире
- 1385 — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского.
- 1498 – в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл остров Гренада.
- 1649 — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна II Казимира (Зборовская битва).
- 1848 — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.
- 1868 — Джеймс Крейг Уотсон открыл астероид 101 Елена.
- 1873 — открыто движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км.
1919 — Армия УНР заняла Староконстантинов.
- 1920 – польская армия во главе с маршалом Юзефом Пилсудским разгромила Красную Армию в битве под Варшавой. Это сражение считается одним из 20 важнейших сражений мировой истории.
- 1932 – при раскопках в Ватикане найдена древнеримская «Триумфальная дорога».
- 1997 — в Украине основан орден княгини Ольги.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
15 августа — День памяти святого Стефана, Успение Пресвятой Богородицы.
День ангела сегодня – 15 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор и Никодим.
Приметы на 15 августа:
- Лягушки громко квакают — к дождю.
- Пауки плетут маленькие сети — скоро будет ветрено.
- Если кошки стены скребут когтями, то приближается непогода.
- Какая погода днем, такой она будет и в сентябре.
- Пауки плетут аккуратную и маленькую паутину — к дождю.
- Услышать свист бурундука — к солнечному и безветренному дню.
Что нельзя делать 15 августа
- Нельзя оскорблять животных.
- Нельзя делать важные дела.
- Нельзя ругаться.
- Нельзя употреблять алкоголь.
- Нельзя давать в долг.
Фото: IStock