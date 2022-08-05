Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года для всех знаков зодиака

Эта неделя будет судьбоносной для каждого, ведь мы почувствуем на себе соединение Марса, Урана и Кармического узла. Такой, как раньше, жизнь не будет, но это нужно для нашего развития.

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Подобное соединение наблюдалось в 1930 году, когда был принят ряд действий, приведших к Второй мировой войне. Нам же следует ожидать смены власти и законов на мировой арене, которые приведут к изменению условий жизни и в Украине. В целом это касается экономической ситуации и бизнеса, в частности. Словом, последствия принятых решений на этой неделе мы будем ощущать следующие 16 лет.

Если рассматривать аспекты и их влияние на каждого из нас более локально, будьте осторожны на дороге. Марс и Уран – аспект агрессии и аварий. Техника может выходить из строя, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и старайтесь не реагировать на стычки. Уран – планета неожиданностей, и они могут возникать в любое время – быстро реагируйте, без эмоций и принимайте нужные решения.

Марс находится в знаке Телец и соединение с Ураном будет касаться выхода из пределов комфорта, денег, источника дохода. Многие захотят пересмотреть свои расходы и подумают об альтернативных источниках заработка.

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Относительно начала новых проектов – эта неделя подходит как никогда, поскольку 28.07 состоялась Полнолуние и природа имеет силы, подхватывать и реализовывать ваши идеи. Единственный момент, продумывайте все до мелочей. Наличие плана «А» лучше закрепить планом «В».

Также напомню о том, как важно мечтать, иметь перед собой зажигающую цель. Аспект Урана с Марсом может осуществить вашу мечту мгновенно, не ставьте свою жизнь на паузу, мечтайте и получайте то, чего заслуживаете, вне зависимости от событий в стране и мире.

Дни красоты в неделю (подходят для посещения врача, стрижек, бьюти-процедур) – 2, 3 и 4 августа.

Для начала важных дел – 2, 3, 4, 7 августа.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)