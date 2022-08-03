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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 августа

Яке сьогодні свято

Сегодня, 3 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 3 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 3 августа

3 августа – Всемирный день арбуза.

События 3 августа в мире

  • 1904 — члены британской экспедиции стали первыми людьми Запада, вошедшими в священный город Лхаса в Тибете.
  • 1911 – впервые аэропланы использованы в военных целях, когда итальянцы провели авиационное изучение дислокации турецких позиций в Триполи.
  • 1912 — Турция предоставила ограниченную автономию Албании и разрешила преподавание в начальных школах на албанском языке.
  • 1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.
  • 1949 — вступил в силу Устав Совета Европы.
  • 1949 – в США путем слияния Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной лиги основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в состав которой вошло 17 команд.
  • 1990 — Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР.

Яке сьогодні свято

Какой православный (церковный) праздник сегодня

3 августа — День памяти святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского.

День ангела сегодня – 3 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Евгений, Семен, Анна, Лидия.

Приметы на 3 августа:

  • Гроза гремит — осень будет долгой.
  • Сильные росы 3 августа — будет плохой урожай льна.
  • Большие кучи на муравейниках — ждите холодной зимы.
  • Много желудей лежит на земле — урожай будет богатым.
  • Громко кричат сороки 3 августа — будет очень теплая погода зимой.

Что нельзя делать 3 августа

  • Нельзя есть сырые яблоки, упавшие с дерева.
  • Нельзя лениться или впадать в состояние апатии.
  • Также запрещается ругаться и скандалить с близкими людьми, иначе в дом могут прийти беды и лишения.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 августа

Фото: IStock

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