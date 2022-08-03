Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 августа

Сегодня, 3 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 3 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения
Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны
Какой сегодня день – 3 августа
3 августа – Всемирный день арбуза.
События 3 августа в мире
- 1904 — члены британской экспедиции стали первыми людьми Запада, вошедшими в священный город Лхаса в Тибете.
- 1911 – впервые аэропланы использованы в военных целях, когда итальянцы провели авиационное изучение дислокации турецких позиций в Триполи.
- 1912 — Турция предоставила ограниченную автономию Албании и разрешила преподавание в начальных школах на албанском языке.
- 1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.
- 1949 — вступил в силу Устав Совета Европы.
- 1949 – в США путем слияния Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной лиги основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в состав которой вошло 17 команд.
- 1990 — Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
3 августа — День памяти святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского.
День ангела сегодня – 3 августа
День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Евгений, Семен, Анна, Лидия.
Приметы на 3 августа:
- Гроза гремит — осень будет долгой.
- Сильные росы 3 августа — будет плохой урожай льна.
- Большие кучи на муравейниках — ждите холодной зимы.
- Много желудей лежит на земле — урожай будет богатым.
- Громко кричат сороки 3 августа — будет очень теплая погода зимой.
Что нельзя делать 3 августа
- Нельзя есть сырые яблоки, упавшие с дерева.
- Нельзя лениться или впадать в состояние апатии.
- Также запрещается ругаться и скандалить с близкими людьми, иначе в дом могут прийти беды и лишения.
Фото: IStock