Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 августа

Сегодня, 3 августа, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 3 августа, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения

Cейчас смотрят

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Какой сегодня день – 3 августа

3 августа – Всемирный день арбуза.

События 3 августа в мире

1904 — члены британской экспедиции стали первыми людьми Запада, вошедшими в священный город Лхаса в Тибете.

— члены британской экспедиции стали первыми людьми Запада, вошедшими в священный город Лхаса в Тибете. 1911 – впервые аэропланы использованы в военных целях, когда итальянцы провели авиационное изучение дислокации турецких позиций в Триполи.

– впервые аэропланы использованы в военных целях, когда итальянцы провели авиационное изучение дислокации турецких позиций в Триполи. 1912 — Турция предоставила ограниченную автономию Албании и разрешила преподавание в начальных школах на албанском языке.

— Турция предоставила ограниченную автономию Албании и разрешила преподавание в начальных школах на албанском языке. 1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.

— на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры. 1949 — вступил в силу Устав Совета Европы.

— вступил в силу Устав Совета Европы. 1949 – в США путем слияния Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной лиги основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в состав которой вошло 17 команд.

– в США путем слияния Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной лиги основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в состав которой вошло 17 команд. 1990 — Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

3 августа — День памяти святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского.

День ангела сегодня – 3 августа

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Евгений, Семен, Анна, Лидия.

Приметы на 3 августа:

Гроза гремит — осень будет долгой.

Сильные росы 3 августа — будет плохой урожай льна.

Большие кучи на муравейниках — ждите холодной зимы.

Много желудей лежит на земле — урожай будет богатым.

Громко кричат сороки 3 августа — будет очень теплая погода зимой.

Что нельзя делать 3 августа

Нельзя есть сырые яблоки, упавшие с дерева.

Нельзя лениться или впадать в состояние апатии.

Также запрещается ругаться и скандалить с близкими людьми, иначе в дом могут прийти беды и лишения.

Фото: IStock