Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 июля

Сегодня, 28 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Финансовый гороскоп на июнь 2022: прогноз для всех знаков зодиака

Cейчас смотрят

Какой сегодня день – 28 июля

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси, День государственности Украины.

События 28 июля в мире

1497 – в лагере под Заславом великий князь литовский Александр выдал грамоту на перевод Луцка с волынского на магдебургское право.

– в лагере под Заславом великий князь литовский Александр выдал грамоту на перевод Луцка с волынского на магдебургское право. 1821 — Перу объявило независимость от Испании.

— Перу объявило независимость от Испании. 1834 – открытие Киевского университета.

– открытие Киевского университета. 1858 – отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

– отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации. 1862 — начало золотой лихорадки в Монтане (США).

— начало золотой лихорадки в Монтане (США). 1896 — во Флориде основан город Майами.

— во Флориде основан город Майами. 1900 – в Коннектикуте Луис Лассинг (Louis Lassing) приготовил первый гамбургер.

– в Коннектикуте Луис Лассинг (Louis Lassing) приготовил первый гамбургер. 1914 – начало Первой мировой войны.

– начало Первой мировой войны. 1917 — (15 июля ст.с.) Малый Совет УНР утвердил личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко.

— (15 июля ст.с.) Малый Совет УНР утвердил личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко. 1992 – в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении.

– в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении. 2014 — украинские войска освободили от российских кафиров Авдеевку.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

28 июля — День памяти мучеников Кикира и Улиты.

День ангела сегодня – 28 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Владимир, Василий, Петр и Андрей.

Приметы на 28 июля:

Дождь с утра — к солнечному дню.

Южный ветер подул — погода ясной будет. Восточный — к ветреной и дождливой погоде, которая продержится несколько дней.

Туман вечером — к дождю.

Что нельзя делать 28 июля

Не стоит употреблять алкоголь, поскольку это может иметь пагубные последствия для репутации и отношений с другими людьми.

Еще не желательно сплетничать и наговаривать плохие слова на других. Все зло слова вернутся к вам бумерангом.

Нельзя ссориться, сквернословить, злиться и завидовать.

Фото: IStock