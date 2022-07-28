Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 июля

Сегодня, 28 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 28 июля
28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси, День государственности Украины.
События 28 июля в мире
- 1497 – в лагере под Заславом великий князь литовский Александр выдал грамоту на перевод Луцка с волынского на магдебургское право.
- 1821 — Перу объявило независимость от Испании.
- 1834 – открытие Киевского университета.
- 1858 – отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.
- 1862 — начало золотой лихорадки в Монтане (США).
- 1896 — во Флориде основан город Майами.
- 1900 – в Коннектикуте Луис Лассинг (Louis Lassing) приготовил первый гамбургер.
- 1914 – начало Первой мировой войны.
- 1917 — (15 июля ст.с.) Малый Совет УНР утвердил личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко.
- 1992 – в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении.
- 2014 — украинские войска освободили от российских кафиров Авдеевку.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
28 июля — День памяти мучеников Кикира и Улиты.
День ангела сегодня – 28 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Владимир, Василий, Петр и Андрей.
Приметы на 28 июля:
- Дождь с утра — к солнечному дню.
- Южный ветер подул — погода ясной будет. Восточный — к ветреной и дождливой погоде, которая продержится несколько дней.
- Туман вечером — к дождю.
Что нельзя делать 28 июля
- Не стоит употреблять алкоголь, поскольку это может иметь пагубные последствия для репутации и отношений с другими людьми.
- Еще не желательно сплетничать и наговаривать плохие слова на других. Все зло слова вернутся к вам бумерангом.
- Нельзя ссориться, сквернословить, злиться и завидовать.
Фото: IStock