28 июля – Новолуние во Льве: прогноз, что сулит всем знакам зодиака

Когда Новолуние в июле и чего ждать каждому из знаков зодиака, рассказала астрологи Юлия Мартыненко (@julie_martynenko)

Перед наступлением Новолуния все мы можем чувствовать сонливость, нехватку энергии и неудовлетворенность. Поэтому советую перевести свой фокус на уборку окружающего пространства, много отдыхать и решать важные дела с 30 июля.

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Новолуние в знаке Льва обострит вопросы самооценки, амбиций и желания улучшить свою жизнь. Давайте рассмотрим, что интересного подарит Молодой человек, каждому знаку Зодиака. Прогноз можно смотреть по знаку Солнца и Асцендента. Напомню, актуальные события могут происходить за 2 дня до и за 2 дня после Молодика.

28 июля – Новолуние в Леве: прогноз для знака зодиака Овен

Для Овнов события будут касаться детей, отдыха и удовольствий. Настанет момент, когда вы скажете: «Хватит, хочу на отдых» – соберете семью и отправитесь в мини-путешествие на несколько дней, абстрагироваться. Или, если у вас есть дети, будете радоваться их успехам, развитию и почувствуете истинное желание поблагодарить за то, что у вас есть.

28 июля – Молодой человек в Леве: прогноз для знака зодиака Телец

Тельцы будут решать семейные вопросы: конфликты или налаживание отношений с родными, или совещание по поводу покупки жилья, переезда или ремонта. Следующий месяц сделает актуальными именно эти вопросы в вашей жизни.

28 июля – Молодой человек в Леве: прогноз для знака зодиака Близнецы

Внимание Близнецов, Молодой человек вернет в сторону братьев, сестер, решение вопросов с соседями, или путешествий на небольшие расстояния. Будьте внимательны к тому, что активизируется в вашей жизни и учитывайте прогноз на неделю, планируя поездку.

28 июля – Новолуние в Леве: прогноз для знака зодиака Рак

Для Раков наступает идеальный момент для повышения самоценности. Кто вы, как к вам относятся дома и на работе? Уделите внимание себе, купите вещь, которую давно хотели и вообще этот месяц – может изменить вас навсегда. Вопрос только в том, используете ли вы все возможности? Будьте внимательны.

28 июля – Новолуние в Леве: прогноз для знака зодиака Лев

Для Львова наступает новый год. Вы сейчас празднуете свои Дни рождения и это указывает на то, что пришло время засиять. Изменить что-то в своей жизни, вы этого достойны. Более точного времени, чем заняться внешностью, записаться на йогу или изменить цвет волос просто не будет. А еще – удачных вам покупок, потому что именно сейчас появится желание сменить гардероб.

28 июля – Новолуние в Леве: прогноз для знака зодиака Дева

Для Дев в следующем месяце будет носить характер анализа. Остается всего месяц до вашего Дня рождения, и это время, прописать признательность, проанализировать предыдущий год, похвалить за то, что вы успели сделать. Поезжайте на природу, отдохните, избегайте крупных, шумных компаний, насладитесь одиночеством. Благоприятна будет также работа с психологом.

28 июля – Новолуние во Леве: прогноз для знака зодиака Весы

Весы – люди, не представляющие своей жизни без пары. И в этом месяце, вам нужно обратить внимание на свое окружение, друзей, единомышленников. Подумайте, кто уже с вами не на одном уровне, возможно, пришло время осознать, что не все друзья, если таковыми сдаются. Не огорчайтесь, если с кем-то ваши дороги разойдутся, а Вселенная подарит вам новых людей и новые возможности. Будьте открыты для этого нового и смело приглашайте в свою жизнь.

28 июля – Молодой человек в Леве: прогноз для знака зодиака Скорпион

Для Скорпионов в следующий месяц активизирует сферу карьеры и назначения. Пора взять от жизни свою. Не бойтесь повышать цену за свою работу, не упускайте возможности и помните о том, что в жизни нет ничего невозможного.

28 июля – Молодой человек в Леве: прогноз для знака зодиака Стрелец

Стрельцы будут заниматься вопросами передвижения либо методами поиска отдыха. Планирование поездки, документы, обучение или курсы станут важными вопросами для вас на весь следующий месяц.

28 июля – Новолуние в Леве: прогноз для знака зодиака Козерог

Для Козерогов, август месяц будет актуальным для темы финансов, ссуд, кредитов. Кто-то может получить имущество в наследство, кто-то потребует ссуды, а кто-то вообще направит свой капитал в зону инвестиций. Удачи!

28 июля – Молодой человек в Леве: прогноз для знака зодиака Водолей

Водолеи займутся темами партнерства, отношений, переговоров. Помните, что спокойствие, уравновешенность, дипломатичность были и будут главными достоинствами в решении вопросов. Обращайте на это внимание и партнеры вас услышат.

28 июля – Молодой человек в Леве: прогноз для знака зодиака Рыбы

Рыбам советую обратить внимание на здоровье, больше отдыхать. Следующий месяц благоприятен для диет, введения нового режима питания, занятий спортом. С любовью к себе – вы сможете выбрать занятие по душе.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)