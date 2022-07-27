Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 июля





Сегодня, 27 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 27 июля

27 июля 2022 – 154-й день войны россии против Украины. 208-й день года.

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Национальные праздники 27 июля:

Вьетнам: День памяти жертв.

День памяти жертв. Финляндия: День сони.

День сони. США: Национальный день шотландского виски, День острого хот-дога и День крем-брюле.

События 27 июля в мире

971 – мирный договор между князем Святославом и византийским императором Цимисхием.

1054 — Сивард оккупирует Королевство Шотландия, чтобы помочь Малкольму III в борьбе против Макбета, узурпировавшего власть, принадлежавшую отцу Малкольма — королю Дункану I.

1147 — Климент Смолятича избран митрополитом русской (украинской) церкви.

1214 — битва при Бувине

1532 — общеимперский рейхстаг в Регенсбурге утвердил первый общеимперский уголовный и уголовно-процессуальный кодекс «Каролина».

1586 — английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые завез в Королевство Англия табак из американской колонии в Виргинии.

1606 — в Порт-Рояле основана первая в Канаде постоянная французская колония.

1656 — Философ Б. Спинозу отлучили от еврейской общины и выгнали из своего дома в Амстердаме за еретические взгляды.

1672 — гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой возле Четвертиновки.

1675 – османы штурмом взяли Збараж.

1694 — актом парламента основан Банк Англии.

1830 — во Франции началась Июльская революция

1834 (15 июля по Юлианскому календарю) – открыт Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) Обучение в Киевском университете начали первые 62 студента.

1890 – застрелился голландский художник Винсент ван Гог.

1900 — американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Гейвен продал первый гамбургер.

1921 — Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.

1936 – создан Институт истории Украины.

1949 – пропагандивный рейд подотдела УПА под командованием сотника «Облака» в Румынию. Целью рейда было информирование населения Румынии о целях освободительной борьбы украинцев против общего врага — коммунистического оккупационного режима, а также призвать украинское и румынское население на территории Румынии к совместной борьбе. После завершения рейда, несмотря на то, что советская граница была плотно обсажена войсками МВД повстанцы, благодаря умелому командованию «Облака», без потерь вернулась на место поста.

1953 — в Пханмунджоме подписано соглашение о перемирии на Корейском полуострове, которое положило конец боевым действиям Корейской войны.

1974 — Президент США Ричард Никсон обвинен в препятствии правосудию, после того как он отказался отдать пленки с информацией, связанной с вотергейтским скандалом.

1991 — В Киеве создан Союз офицеров Украины.

2002 — «Скниловская трагедия» (во время авиашоу на Скниловском аэродроме (Львов) потерпел крушение самолет Су-27, убив 77 и ранив более 400 человек), крупнейшая в истории катастрофа на авиашоу.

2006 — Приблизительно в 16:00 в Секретариате Президента был созван Общенациональный круглый стол по инициативе Президента Украины.

2006 – Intel представил первый процессор линейки Core 2.

2012 – открылись XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

27 июля — День памяти святого Акила, преподобного Стефана Махрищского, преподобного Онисима чудотворца..

День ангела сегодня – 27 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Приметы на 27 июля:

Глухой гром обещает слабый и короткий дождь, а громкий гром – до затяжного ливня.

Если солнце на восходе закрывают облака, то днем возможен дождь.

Если дождь, то дождь еще неделю будут лить.

Сухая и ясная погода 27 июля – к теплой осени.

Чайки плавают в водоемах – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 27 июля:

Неудачный день для рукоделия, творчества и ремонта сломанных вещей. Эти занятия, скорее всего, закончатся неудачей.

Если выпасаете домашний скот, то нельзя оставлять животных одних без присмотра сегодня. Им может навредить полевик.

Фото: IStock