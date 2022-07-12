Как выбрать очки по форме лица: советы для всех форм лица

Правильно выбрать солнцезащитные очки — это все равно, что сыграть в лотерею. Они могут омолодить или состарить на несколько лет. Чтобы выглядеть на все 100%, выбирайте лучшие модели от солнца, придерживаясь незыблемых правил

Существует универсальное правило подбора очков по ширине лица: если оно широкое, очки не должны выступать за скулы. И наоборот, обладательницам узкого лица желательно отдать предпочтение очкам, которые будут немного выступать за его границу. Оправа, повторяющая форму лица, вам не подруга!

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Солнецзащитные очки для овальной формы лица

Такая форма лица считается универсальной, ведь к ней подойдут практически любые очки. Единственное правило, которого стоит придерживаться: оправа должна повторять форму изгиба бровей. Для девушек с таким типом лица выбор очков не имеет ограничений: круглые, квадратные, авиаторы, cat eyes, а также другие всевозможные варианты. Главное тут – соответствовать своему стилю и вкусовым предпочтениям!

Солнецзащитные очки для круглой формы лица

Обладательницам круглого личика стоит обратить внимание на очки квадратной или прямоугольной формы с закругленными краями. Не стоит забывать, что очки не должны выступать за границу лица, чтобы не подчеркнуть его округлость. А вот от круглой формы стоит отказаться вовсе!

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Солнецзащитные очки для квадратной формы лица

Для квадратной формы лица верным станет выбор очков округлой формы. Именно круглые и каплевидные очки помогут смягчить форму лица и придать ему женственности. Стоит обратить внимание и на оправу: заостренные углы могут утяжелить, создать искаженный эффект.

Солнецзащитные очки для вытянутой формы лица

Девушкам с вытянутым лицом стоит остановить выбор на очках с более массивными оправами. Не желательно приобретать маленькие или узкие очки, а также оправы с резкими углами.

Солнецзащитные очки для формы лица «треугольник»

Обладательницам треугольной формы лица подойдут очки cat eyes, круглые или овальные. Самое главное – стараться избегать грубых форм и массивных оправ. Отлично подойдут модели с немного вытянутой формой оправы.

Если лицо достаточно узкое, то небольшой выступ очков за его контур придаст гармоничности.

Ориентируясь на эти простые правила, ты легко сможешь выбрать очки, которые «сядут» идеально. А уже какого цвета, с каким декором и линзами – это дело вкуса. Учитывая, что в тренде 80-е, смело экспериментируй, примеряй самые необычные оправы, и увидишь: очки, неприглядно лежащие на полке, могут стать знаковой деталью и ярким акцентом в твоем образе!

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