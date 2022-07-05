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Домашнее мороженное: Три простых рецепта пошагово

Простые рецепты домашнего мороженого

Как приготовить домашнее мороженое? Все очень просто! Рецепт приготовления вкусного мороженого пошагово читай в нашем материале

Не стоит отказывать себе в удовольствии и ограничивать в своем рационе эту вкусняшку. Если же ты переживаешь, что в магазинном мороженом могут содержаться вредные консерванты, мы предлагаем тебе приготовить абсолютно безвредную сладость дома, тем более – это очень легко!

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Клубничное мороженное: ингредиенты

  • 3 яичных желтка,
  • 250 мл молока,
  • 250 мл сливок,
  • 100г сахара,
  • 2 чашки клубники
  • 1 ч. л. ванильной эссенции

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Готовим клубничное мороженное пошагово:

1. Клубнику помой, оторви хвостики и тщательно перетри с 50 г сахара. Получившуюся кашицу убери в холодильник.

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2. В отдельной кастрюльке смешай оставшийся сахар с желтками и молоком. Поставь кастрюлю на средний огонь на плиту и вари, постоянно перемешивая, пока масса не станет однородной. До кипения не доводи!

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3. Перелей смесь в отдельную миску и дай ей остыть до комнатной температуры. После убери будущее мороженое в холодильник на 2-3 час, но каждые 20 минут тщательно перемешивай.

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4. Когда смесь охладится достаточно, добавь в нее ванильную эссенцию и сливки, хорошо перемешай, можно даже взбить блендером. В получившуюся массу добавь клубничную кашицу и снова перемешай!

5. Готово! Подавай такое мягкое мороженное в стеклянных розетках или стаканчиках. Украсить можно свежими ягодами клубники или листиками мяты!

Классический пломбир: ингредиенты

  • 500 мл сливок жирностью 33-35%
  • 200 г сгущенного молока
  • 0,5 ч.л. ванильного сахара
  • молочный шоколад (по желанию)

Простые рецепты домашнего мороженого

Готовим пломбир пошагово:

1. В глубокую посудину налей охлажденные сливки и взбей с помощью блендера. Начни с малого количества оборотов, постепенно увеличивая скорость взбивания до максимальной. Уже через пять минут масса должна увеличиться вдвое.

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2. Теперь добавь к воздушной массе сливок сгущенное молоко и ванильный сахар. Перемешай до однородного состояния и отложи венчик.

Простые рецепты домашнего мороженого

3. Разложи нежную сливочную смесь в формочки. Поставь в морозильную камеру на 3 часа. И готово!

4. Если захочешь — шарики пломбира можно присыпать крошкой молочного или черного шоколада, скорее съешь их!

Простые рецепты домашнего мороженого

Шоколадное мороженое: ингредиенты

  • 200 г темного или молочного шоколада
  • 250 мл жирных сливок
  • 4 яичных желтка
  • 350 мл молока
  • 100 г сахара

Простые рецепты домашнего мороженого

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Готовим шоколадное мороженое пошагово:

1. Шоколад мелко порубить или натереть на терке. Так, чтобы получились крошки.

2. В сотейнике или маленькой кастрюльке соединить сливки и молоко. Довести до кипения, добавить шоколад и помешивать венчиком или вилкой до полного растворения. Снять с огня.

Простые рецепты домашнего мороженого

3. Желтки взбить с сахаром в пышную светлую пену (можно венчиком или миксером) и тонкой струйкой влить в молочно-шоколадную смесь.

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4. Поставить сотейник на медленный огонь и, не доводя до кипения, варить до густоты.

Простые рецепты домашнего мороженого

5. Полученный крем перелить в глубокую миску и накрыть пищевой пленкой. Остудить.

6. Охлажденный массу перелить в контейнер или формочки и положить в морозильную камеру минимум на 2 часа. Маленький секрет — чтобы консистенция мороженого получилась более мягкой, рекомендуется каждые 20 минут его перемешивать.

7. Готово! Мороженое можно подать с крошками шоколада, фруктами или шоколадным сиропом.

Простые рецепты домашнего мороженого

Фото — iStock

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