Новый канал>G.space>Новости

Топ-3 оригинальных рецепта маринада для шашлыка

Топ-3 оригинальных рецепта маринада для шашлыка

Конечно, можно просто посыпать мясо специями и получить классический шашлык. Однако придать более изысканный вкус и аромат блюду можно с помощью необычных маринадов. Мы собрали для тебя три самых оригинальных и простых в приготовлении рецепта маринадов для шашлыка. Так что записывай!

Маринад для свинины с мятой и киви

Related video

Этот маринад сделает свинину нежной и придаст ей легкую кислинку. Тебе понадобится:

  • 50 г свежей мяты
  • по 3-4 луковицы и киви

Очисти киви, нарежь крупными кусочками и измельчи в блендере. Добавь мяту и снова взбей до консистенции пюре.

В большую посудину выложи свинину и лук, залей соусом из киви с мятой, тщательно перемешай и накрой тарелкой. Сверху поставь груз, это может быть банка с водой или даже небольшая гантеля. Оставь мясо мариноваться на 30-40 минут. Готово!

Оригинальные завтраки: топ-5 быстрых рецептов

Маринад с апельсином

Такой маринад подходит для любого вида мяса. Для его приготовления тебе понадобится:

  • 1 апельсин
  • 2 ст. л. чеснока
  • 2 ч. л. сушеного базилика
  • 1 ч. л. молотого кардамона
  • 650 жирной сметаны
  • 250 г майонеза
  • соль и перец по вкусу

Очисти апельсин. Выжми из него сок, а цедру натри на мелкой терке. Смешай цедру и сок с чесноком, базиликом и кардамоном, добавь перец и соль по вкусу, влей сметану и майонез. Тщательно перемешай  и вылей к мясу. Оставь на 4 часа. Готово!

Топ-3 оригинальных рецепта маринада для шашлыка

Маринад с соевым соусом

Лучше всего этот маринад подойдет для курицы, но, в принципе, свинина, приготовленная под соевым маринадом, тоже получится необыкновенно нежной и вкусной. Для приготовления тебе понадобится:

  • 50 мл соевого соуса
  • 50 мл лимонного сока
  • 1-3 зубчика чеснока
  • по 1 ч. л. соли, перца, паприки и сахара

Подави чеснок, залей его соевым соусом, добавь специи и лимонный сок. Тщательно перемешай и замаринуй в получившейся смеси мясо на 3-4 часа! Готово!

Фото: IStock

Почему нельзя замачивать шашлык в майонезе: советы от «Адской кухни»

gspace правильное питание рецепт шашлык
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь