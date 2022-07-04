Конечно, можно просто посыпать мясо специями и получить классический шашлык. Однако придать более изысканный вкус и аромат блюду можно с помощью необычных маринадов. Мы собрали для тебя три самых оригинальных и простых в приготовлении рецепта маринадов для шашлыка. Так что записывай!

Маринад для свинины с мятой и киви

Related video

Этот маринад сделает свинину нежной и придаст ей легкую кислинку. Тебе понадобится:

50 г свежей мяты

по 3-4 луковицы и киви

Очисти киви, нарежь крупными кусочками и измельчи в блендере. Добавь мяту и снова взбей до консистенции пюре.

В большую посудину выложи свинину и лук, залей соусом из киви с мятой, тщательно перемешай и накрой тарелкой. Сверху поставь груз, это может быть банка с водой или даже небольшая гантеля. Оставь мясо мариноваться на 30-40 минут. Готово!

Оригинальные завтраки: топ-5 быстрых рецептов

Маринад с апельсином

Такой маринад подходит для любого вида мяса. Для его приготовления тебе понадобится:

1 апельсин

2 ст. л. чеснока

2 ч. л. сушеного базилика

1 ч. л. молотого кардамона

650 жирной сметаны

250 г майонеза

соль и перец по вкусу

Очисти апельсин. Выжми из него сок, а цедру натри на мелкой терке. Смешай цедру и сок с чесноком, базиликом и кардамоном, добавь перец и соль по вкусу, влей сметану и майонез. Тщательно перемешай и вылей к мясу. Оставь на 4 часа. Готово!

Маринад с соевым соусом

Лучше всего этот маринад подойдет для курицы, но, в принципе, свинина, приготовленная под соевым маринадом, тоже получится необыкновенно нежной и вкусной. Для приготовления тебе понадобится:

50 мл соевого соуса

50 мл лимонного сока

1-3 зубчика чеснока

по 1 ч. л. соли, перца, паприки и сахара

Подави чеснок, залей его соевым соусом, добавь специи и лимонный сок. Тщательно перемешай и замаринуй в получившейся смеси мясо на 3-4 часа! Готово!

Фото: IStock

Почему нельзя замачивать шашлык в майонезе: советы от «Адской кухни»