Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака от астролога с учетом Ретроградного Меркурия и Новолуния

Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2022 с учетом ретроградного Меркурия и новолуния от специалиста по западной астрологии Юлии Опалат читай в материале Нового канала.

Удачные и неудачные дни для дел и принятия решений в июне 2022

3 июня – плохой день для принятия важных решений, подписания документов и покупок. Повышенная забывчивость, спутанность мыслей. Минимизируйте общение и активность. Избегайте конфликтов. Могут «глючить» средства связи.

4 июня – разворот Сатурна в ретроградное движение. День также неблагоприятен для важных решений и переговоров. Умерьте деловую активность.

11-13 июня – рискованные дни. Могут случиться неожиданности – как приятные, так и шокирующие. Поэтому советуем не совершать никаких радикальных поступков, особенно касательно отношений и финансов.

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Related video

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

14 июня – полнолуние. Повышенная эмоциональность и восприимчивость. Хорошо завершать дела в течение следующих двух недель.

28 июня – Нептун станет ретроградным. Отложите поездки (особенно перелеты), подписание документов и договоров. Вероятны обманы и иллюзии. Повышенная рассеянность.

29 июня – новолуние. Новые начинания. Проявляйте активность. Будет много энергии.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2022

Гороскоп на июнь 2022: Овен (21 марта – 20 апреля)

Весь месяц вы будете искать поддержку, фундамент, стабильность. Первую половину июня будет много общения (особенно с родственниками и соседями), переписок, переговоров, поездок. Вы будете очень активны. Во вторую половину месяца вероятно новое знакомство, даже романтическая встреча.

3 июня закончится ретро Меркурий по теме денег, дохода, здоровья. Если до этого у вас были какие-то финансовые ожидания или неважное самочувствие (отсутствие ресурса), после 3 июня эти вопросы начнут решаться.

С 14 июня вероятны поездки, покупка техники или авто, встреча с родственниками.

В этот же день случится полнолуние по темам заграницы, путешествий, высших инстанций, образования, публикаций. Внесётся ясность в эти вопросы.

После 22 числа активизируются вопросы семьи, места жительства и недвижимости.

Гороскоп 2022: Овен — наконец-то найдет время для себя

29 июня новолуние принесёт новую энергию в сфере семьи, недвижимости, места жительства. Даст вам опору, встречу с семьей, возвращение домой, покупку квартиры, начало ремонта.

Финансовый гороскоп на июнь 2022: прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на июнь 2022: Телец (21 апреля – 21 мая)

Это будет месяц самопознания, освобождения, выхода из изоляции, завершения важного этапа вашей жизни.

Финансово благоприятный и активный месяц. Идеальное время для поднятия цен на свои услуги. Очень вероятны выгодные покупки.

3 июня вы сильнее, чем другие знаки, ощутите разворот ретро Меркурия в прямое движение, ведь он развернется в вашем знаке. После 3 июня начнут активно развиваться вопросы относительно вашей личности, имиджа, карьеры, взаимоотношений с людьми.

14 июня полнолуние прояснит или завершит какую-то ситуацию по теме финансов, денег мужа, кредитов, государственных денег.

После 22 июня вы станете социально активными и общительными. Хорошее время для налаживания отношений, особенно с родственниками.

29 июня новолуние принесет новое знакомство, новость относительно родственников, покупку авто или техники, новые курсы, переезд, поездку, получение долгожданных документов.

Гороскоп 2022: Телец — путешествия и большие покупки

Гороскоп на июнь 2022: Близнецы (22 мая – 21 июня)

В этом месяце у вас будет много энергии. Вы станете привлекательны для мира.

Месяц хорош для апелляции в суд, восстановления на обучении, для подготовки своего курса или публикации, для написания диссертации.

3 июня вместе с разворотом ретро Меркурия вы наконец-то освободитесь от прошлого, выйдете из изоляции, сможете полноценно строить планы. Начнут решаться вопросы эмиграции. В середине месяца вероятны неожиданное раскрытие тайн, увлечение духовным учением, эзотерикой. Также будет много общения, контактов, обучения.

14 июня – полнолуние в секторе брака, отношений, делового партнерства прояснит или завершит какую-то ситуацию: решение суда о разводе, решение о расставании или, наоборот, предложение руки и сердца. Могут активизироваться и деловые отношения: подписание или расторжение договоров.

29 июня новолуние по теме финансов принесет прибыль, рост дохода, новые возможности для заработка, новых клиентов, новое предложение. Используйте этот период!

Гороскоп 2022: Близнецы — жить здесь и сейчас

Гороскоп на июнь 2022: Рак (22 июня – 22 июля)

Месяц путешествий, расширения кругозора, духовного роста, карьерных достижений, возможность изменить свой статус.

С 3 июня вместе с разворотом ретро Меркурия в прямое движение актуализируются вопросы вашего места в социуме, коллективов, творческих и социальных проектов, друзей. Появится энергия быть социально активными. Меркурий ускорит развитие дел.

Полнолуние 14 июня внесет перемены по темам наемной работы, режима дня, здоровья, домашних животных. Вероятно решение назревшей проблемы, изменение режима дня, завершение проекта, увольнение, результаты анализов, диагноз, новый курс лечения.

Гороскоп 2022: Рак — путешествия и новые идеи

Новолуние 29 июня принесет вам много энергии! Вы станете очень активными. Тенденция заявить о себе миру, проявить себя, заняться имиджем. В июне вы примете важное решение! Но будьте осторожны в эти дни, не позволяйте собой манипулировать.

Лунный календарь на июнь 2022: благоприятные дни для дел

Гороскоп на июнь 2022: Лев (23 июля – 22 августа)

Первая половина месяца будет социально активной, со второй захочется уединения.

Это прекрасный месяц для путешествий, для изучения иностранного языка, сотрудничества и знакомства с иностранцами, запуска образовательного проекта, публикаций, подачи апелляции в суд или заявки на эмиграцию.

Меркурий перестанет быть ретроградным 3 июня по темам карьеры, работы, достижений, целей, вашего статуса. Сдвинется с мертвой точки развитие этих вопросов, может «нарисоваться» командировка или переговоры, новость о смене статуса (брак, развод, беременность, повышение по службе). У вас появится больше энергии. В этих сферах в середине июня могут случиться неожиданные перемены!

С 14 июня актуальными станут темы любви, романтики, творчества, подарков, отпусков, детский вопрос. Приятные события. Может случиться роман или в уже существующих отношениях появится больше романтики, любимый сделает подарок, пригласит на свидание. Также вероятно зачатие, рождение ребенка, крестины или решение вопросов ваших детей.

Новолуние 29 июня поднимет вопросы завершения дел, избавления от того, что уже отжило. Могут дать о себе знать прошлое и тайны. Также вероятна поездка за границу, эмиграция.

Гороскоп 2022: Лев — карьерный рост и семейное тепло

Гороскоп на июнь 2022: Дева (23 августа – 23 сентября)

Месяц прибыли, карьеры, достижений.

3 июня Меркурий развернется в прямое движение в секторе заграницы, международных отношений, обучения, юридических дел. Сдвинутся с места вопросы по этим темам и может быть неожиданный поворот и возможности. Смело планируйте путешествие.

14 июня – полнолуние по темам места жительства и семьи. Вероятны: решение вопроса переезда, покупка квартиры, расширение семьи, работа на дому, долгожданная встреча с семьей.

Новолуние 29 июня принесет новые знакомства, новых подписчиков, новые идеи и планы, активизирует вашу социальную жизнь и повысит популярность. Очень вероятна прибыль, возвращение долга, премия, помощь от государства, повышение дохода мужа. Ожидайте финансовой помощи!

Гороскоп 2022: Дева — время налаживать отношения

Гороскоп на июнь 2022: Весы (24 сентября – 23 октября)

Месяц удачен для знакомств, заключения брака, подписания деловых договоров, консультирования, выхода на публику.

3 июня Меркурий развернется в прямое движение в секторе финансов. Если до этого были задержки по вопросам денег и инвестиций – все наладится, пойдет в гору! Дела будут решаться быстрее.

Полнолуние 14 июня внесет ясность в вопросы поездок, контактов, документов, обучения, отношений с родственниками. Очень вероятна запоминающаяся поездка, путешествие.

Новолуние 29 июня принесет новости по темам карьеры, достижений и статуса. Новая должность, новый начальник, новый статус.

Гороскоп 2022: Весы — прибавка к зарплате и равновесие

Гороскоп на июнь 2022: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Месяц очень активный. Будет много дел, работы, обязательств. Возрастет ваша популярность. Хороший месяц для рекламы!

До 28 июня – благоприятное время для профилактических осмотров, операций, лечения.

Меркурий развернется в прямое движение 3 июня. Темы брака, партнерства, договоров, отношений с другими людьми заиграют новыми красками. С 11-13 июня по этим вопросам могут случиться неожиданные повороты: знакомство, развод, решение суда, оппоненты, сорванная сделка. Не принимайте важных решений.

14 июня – полнолуние в секторе финансов принесет прибыль, новость относительно денег, изменение в структуре доходов-расходов.

Новолуние 29 июня – в секторе мечты, заграницы, путешествий. образования, юридических дел. Откроются новые перспективы и планы, вы яснее увидите картину будущего по этим темам.

Гороскоп 2022: Скорпион — проявите творческую натуру

Гороскоп на июнь 2022: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Темы месяца: финансы, отношения, работа.

Меркурий развернется в прямое движение в секторе наемной работы, здоровья, режима дня и домашних животных. Если по этим темам стопорились вопросы, то после 3 июня их развитие начнет набирать обороты. А в середине месяца в этих сферах могут случиться неожиданные события.

Темы брака, деловых взаимоотношений, вашего места в отношениях и в мире также будут актуальны. 14 июня полнолуние высветит ситуацию по этим вопросам: развод, брак, предложение руки и сердца, важный контракт или сотрудничество, публичное выступление, повышение по службе. На вас обратят внимание. Это идеальное время для рекламы.

29 июня новолуние принесет новости и события по теме финансов, чужих денег. Прибыль точно будет!

Гороскоп 2022: Стрелец — хватит решать чужие проблемы

Гороскоп на июнь 2022: Козерог (22 декабря – 20 января)

Июнь принесет много активности по темам семьи, Родины, места жительства. Тут очень вероятно долгожданное возвращение домой, встреча с семьей, переезд, покупка квартиры, зачатие. Могут быть и конфликты с членами семьи.

Ретроградный Меркурий развернется в прямое движение по теме любви, детей, бизнеса, творчества. Все вопросы в этой сфере, которые были «на стопе», наберут обороты после 3 июня.

Со второй половины месяца вероятна неожиданная романтическая встреча, роман, приключения, неожиданное путешествие или подарок.

14 июня, в полнолуние, случится кульминация по темам духовного перерождения, заграницы, изоляции, завершения ситуаций. Очень показано сознательно отказываться от всего, что отжило себя, завершать, освобождаться: отдать ненужные вещи, закрыть кредит, завершить отношения.

29 июня ожидайте новых событий касательно отношений в браке, деловом партнерстве, вашего публичного статуса. Ожидайте предложения руки и сердца, новый выгодный контракт, новых клиентов, взрыв популярности.

Гороскоп 2022: Козерог — будьте открытыми к изменениям

Гороскоп на июнь 2022: Водолей (21 января – 18 февраля)

Социально активный месяц!

Тенденции: переезд, много общения, обучение новым навыкам, покупка техники, машины, активное ведение блога.

3 июня ретроградный Меркурий развернется в прямое движение по темам места жительства, семьи, страны. Все события, которые были «на стопе», начнут активно развиваться. Если вы долго не могли вернуться домой, после 3 числа это станет вероятнее. С 11-13 июня по этим вопросам вероятны неожиданные события и повороты: неожиданный отъезд, гости, спонтанная покупка квартиры, деньги от родственников!

14 июня полнолуние принесет кульминацию и результат относительно коллективов, вашего места в социуме популярности, соцсетей. Новый коллектив или выход из старого коллектива, старт ведения блога, получение награды, волонтерство.

Новолуние 29 июня принесет новости и решение проблем по темам наемной работы, режима дня, здоровья, домашнего питомца. В ближайшие 2 недели будут активно решаться эти вопросы.

Гороскоп 2022: Водолей — новые возможности и помощь

Гороскоп на июнь 2022: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Июнь подарит большие возможности увеличить свой доход, сменить работу, сферу деятельности, заявить о себе, открыть бизнес.

3 июня ретро Меркурий развернется в прямое движение в секторе поездок, общения, обучения, родственников, блога. Наконец-то все дела по темам сектора начнут активно развиваться. То, что Меркурий застопорил в этой сфере в период ретроградности, после 3 июня начнет постепенно нормализоваться. С 11-13 июня по этим же темам могут случиться неожиданные события: новость, которая вас ошарашит; неожиданное знакомство, встреча; спонтанная поездка, покупка.

Полнолуние 14 июня внесет ясность и поставит точку в вопросах карьеры, вашей должности, достижений, статуса.

Новолуние 29 июня подарит новое романтическое знакомство, новый этап в отношениях, новость о беременности, новый творческий проект или хобби. В ближайшие 2 недели очень вероятен выигрыш или победа, советуем купить лотерейный билет.

Гороскоп 2022: Рыбы — путешествия и изменения в жизни

Юлия Опалат, специалист по Западной Астрологии (@juliaopalat)

Фото: IStock