Маска из клубники: топ-3 рецептов в домашних условиях

Лето в разгаре, и на всех прилавках полно ягод: клубника, земляника, черешня… Все они обладают полезными свойствами, но, пожалуй, наиболее функциональна все же клубника. Она не только вкусная, а и крайне полезная для кожи, поэтому именно эту ягодку чаще всего косметологи рекомендуют использовать в домашних масках. Мы подобрали для тебя несколько рецептов таких масок из клубники, которые легко приготовить самостоятельно дома.

Итак, рецепт первый.

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Маска из клубники для нормальной кожи

Берем 1 ст. ложку сметаны и смешиваем с 1 ст. ложкой клубничной кашицы. Не забудь помыть ягодки перед этим! Получившуюся маску нанеси на лицо и оставь на 15 минут. Через необходимое время смой прохладной водой.

Рецепт второй.

Маска из клубники для жирной кожи

Тебе понадобиться 1 яичный белок, половина столовой ложки пшеничной муки и 1 ст. ложка клубничного пюре. Белок взбей венчиком в пышную пену (за неимением венчика можешь воспользоваться обычной вилкой!) и смешай с остальными ингредиентами.

Что такое детокс-маска для лица?

Нанеси маску на кожу лица равномерным слоем и оставь на 15 минут. Смой прохладной водой и промокни лицо полотенцем.

Рецепт третий.

Маска из клубники для сухой кожи

Для приготовления этой маски возьми 1 яичный желток, 1 ст. ложку клубничного сока (обязательно натурального – отожми ягодки собственноручно!) и, если у тебя кожа шелушиться, для смягчения добавь 1 ст. ложку оливкового масла. Смешай все ингредиенты и нанеси массу на кожу на 15 минут. Смой теплой водой и дай коже самостоятельно высохнуть, не вытирай влагу.

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