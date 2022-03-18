Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия по знакам зодиака

После относительно тяжелого января с тремя ретроградными планетами, в феврале жизнь ускорится и пойдет на улучшение. У многих появится романтическое настроение и желание проводить больше времени вместе со половинкой, вероятны судьбоносные знакомства и неожиданные сюрпризы. Подробнее — в гороскопе от специалиста по Западной Астрологии Юлии Опалат (@juliaopalat) на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для всех знаков зодиака

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Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака ОВЕН

Самыми активными сферами в феврале будут сфера друзей, соцсетей и сфера карьеры и статуса. Февраль станет месяцем, когда вы увидите более ясно картину будущего.

Новолуние 1 февраля затронет как раз сферу друзей и соцсетей. Вероятно новое знакомство, вхождение в новый коллектив (команду). Ещё у вас может появиться новая мечта и план ее реализации.

2 и 3 февраля — благоприятный аспект Венеры по сфере статуса, карьеры и достижений. Он может неожиданно реализовать ваше материальное желание, дать продвижение в карьере, принести неожиданный доход. Также возможен служебный роман.

4 февраля Меркурий наконец-то перестанет быть ретроградным в сфере друзей и социальных сетей. На улучшение пойдут все коммуникации. В этот же день Солнце соединится с Сатурном в этом же секторе. Этот аспект наложит на вас определенные обязательства и ответственность по вопросам коллективов, друзей, соцсетей и планов на будущее.

16 февраля случится полнолуние в сфере романтики, творчества, бизнеса, удовольствий, развлечений, детей. Энергия полнолуния внесет ясность в эти вопросы, поставит точку, завершит этап.

19 февраля Солнце войдет в самый загадочный сектор: изоляции, эзотерики, дальних земель, завершения, тайн. Вероятно, вы захотите взять перерыв, чтобы набраться сил. Это идеальный период для ретрита, посещения психолога, любых очистительных практик.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака ТЕЛЕЦ

В вашем случае самой активной в феврале будет сфера заграницы, путешествий, образования, юридических дел, удачи.

Новолуние 1 февраля коснется сферы карьеры, статуса и достижений. Вероятна новая работа, должность, новый начальник, брак или развод и любые события, которые повлияют на ваш статус.

2-3 февраля благоприятный аспект Венеры может принести неожиданный поворот по сфере заграницы, обучения, удачи, высших инстанций. Вероятно неожиданное путешествие, знакомство с иностранцем, новым учителем, романтическое знакомство на учёбе, неожиданное решение суда.

4 февраля Меркурий развернется в прямое движение тоже по сфере заграницы, обучения, удачи, высших инстанций. Поэтому можете смело отправляться в путешествие или начинать решать любые юридические дела. В этот же день Солнце соединится с Сатурном по этому же сектору. Это соединение наложит на вас определенную ответственность касательно учёбы, юридических и заграничных вопросов.

16 февраля — Полнолуние в сфере семьи и жилья. Решатся вопросы по недвижимости, ремонту или семье. Энергия Луны внесет ясность в эти вопросы, поставит точку, завершит этап.

19 февраля Солнце войдет в сферу планов, соцсетей, друзей, вашей популярности в социуме. У вас появятся силы и энергия реализовываться: встречаться с друзьями, активно вести блог, организовывать команду и быть лидером в коллективе.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака БЛИЗНЕЦЫ

1 февраля случится Новолуние по сфере заграницы, путешествий, образования, юридических дел, удачи. Новая энергия месяца привнесет что-то новое по этим вопросам. Вероятно путешествие, новости о продвижении вашего дела в суде, могут появиться зарубежные клиенты.

Меркурий наконец-то развернется в прямое движение 4 февраля в вашем секторе финансов. Вероятна долгожданная и даже неожиданная прибыль, возврат долга или социальные выплаты.

2-3 февраля гармоничный аспект Венеры случится в этом же секторе денег. Большая вероятность неожиданной прибыли или чудесного стечения обстоятельств, инсайта.

4 февраля Меркурий перестанет быть Ретроградным и Солнце соединится с Сатурном в сфере заграницы, путешествий, образования.Вероятна командировка по работе или подписание контракта, начало обучения, сделки с иностранными клиентами. Ускорится решение любых вопросов по путешествиям, заграничным делам, обучению или юридическим вопросам.

16 февраля случится Полнолуние в вашем секторе общения, транспортных средств, коммуникаций, курсов, родственников. Оно внесет ясность в эти вопросы, поставит точку, завершит этап. Вы можете получить важную информацию в этот день.

19 февраля Солнце войдет в сферу достижений, карьеры, социального статуса и “высветит” вас, вы станете заметны и популярны. У вас появится много энергии для активных действий по этой сфере. Вероятно повышение, достижение, успех. Либо новость о вашем начальнике или отце.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака РАК

В феврале очень большой фокус будет на финансы.

1 февраля Новолуние привнесет новую энергию в эту сферу. Очень вероятен рост прибыли, инвестиций, поступления денег извне, повышение дохода вашего мужа или жены.

4 февраля после разворота Меркурия пойдет ускорение по сфере брака, отношений, бизнес-партнерства, сделок.

В этот же день Солнце соединится с Сатурном в секторе финансов, это наложит на вас определенную ответственность и обязательства. Вероятно, вы возьмете кредит или ипотеку. 15 февраля Меркурий войдет в эту же сферу финансов. Пойдет ускорение по любым денежным вопросам. Благополучными будут переговоры и коммуникации, подписание договоров. Также, вероятно, вы пойдете на сеансы психотерапии или увлечетесь другими психотехниками. Еще может произойти зачатие.

16 февраля случится Полнолуние в сфере денег, доходов, ресурса. Оно “высветит” ваш бюджет, вашу финансовую ситуацию. Может появиться или измениться новый источник дохода, новый клиент. Идеальное время для повышения стоимости своих услуг.

19 февраля Солнце войдет в вашу сферу путешествий, международных дел, образования, издательства, юридических дел. Энергия солнца поможет вам в решении любых вопросов этого направления.

Также очень благоприятный аспект Юпитера к вашему знаку в феврале даст удачу в любых начинаниях. Особенно повезет тем, у кого день рождения с 29 июня по 6 июля.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака ЛЕВ

В феврале самой важной будет сфера брака, отношений, делового партнерства.

Новолуние, которое случится 1 февраля по этому сектору, принесет новые события: встреча, контракт, договоренность. Идеальное время для знакомств, начала отношений, подписания контрактов. НО подписание важных договоров все-таки лучше отложить, пока Меркурий перестанет быть ретро, до 5 февраля.

Кстати, Меркурий развернется у вас в сфере наемной работы и здоровья. В период ретроградности могли быть задержки касательно этих вопросов. Таке Марс и Венера соединяются в феврале по этому сектору. Это может принести служебный роман и в целом гармонию по теме работы и здоровья.

Уран будет идти по сектору карьеры, достижений и статуса и может принести неожиданное повышение, смену карьеры, изменения вашего положения.

4 февраля Солнце соединится с Сатурном в сфере брака, отношений, делового партнерства. Это может ознаменовать собой важное соглашение, взятие на себя обязательств по договору и даже заключение брака.15 января Меркурий тоже перейдет в эту сферу и оживит её, внесет энергию и продвижение по этим темам.

16 февраля случится Полнолуние в вашем знаке Льва. Особо сильно его ощутят те Львы, которые родились 21 или 22 августа. Произойдет кульминация касательно вашей личности.

19 февраля Солнце войдет в сферу финансов, инвестиций. Это предвещает хорошую прибыль.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака ДЕВА

Темы работы, здоровья и режима дня и домашних животных станут основными в феврале.

Месяц начнется с Новолуния в этом секторе. Оно принесёт вам новости по этим темам. Те, кто искали работу, найдут её. Также вероятна смена режима: диета, спорт, отказ от вредных привычек. Благоприятный период для медицинского обследования.

В этой же сфере 4 февраля соединятся Солнце с Сатурном. Сатурн символизирует ограничение и дисциплину. Поэтому тема смены режима в виде диет, спорта, аскез (отказа от кофе и сахара) будет для вас очень благоприятна.

4 февраля Меркурий развернется в прямое движение по вашему сектору любви, романтики, творчества, бизнеса. Будет активное развитие по этим темам. Тем более здесь еще соединятся Марс и Венера, которые символизируют мужское и женское начало и их гармонию. Поэтому, очень вероятна влюбленность, совместный отдых, зачатие, гармонизация отношений или бизнеса.

15 февраля Меркурий перейдет в сферу работы, здоровья, режима дня. Ожидайте новостей по этим вопросам.

16 февраля случится Полнолуние по самой загадочной сфере: тайн, всего скрытого от нас, психологии, заграницы, изоляции, освобождения. Полнолуние высветит какую-то тайну или решение вопроса. Вероятно решение вопроса с эмиграцией, получение информации из архива, инсайта. По этому полнолунию идеально гасить кредиты, освобождаться от чего угодно, например почистить пространство, избавиться от вредной привычки, завершить токсичные отношения.

19 февраля Солнце перейдет в ваш сектор брака, отношений, делового партнерства. Вероятно сотрудничество и подписание важного договора.

Уран по сфере заграницы и образования будет гармонично аспектировать ваш знак. Наладятся любые международные,юридические отношения и вопросы образования. Особенно повезет тем Девам, у кого день рождения 3 или 4 сентября.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака ВЕСЫ

Самой активной в феврале будет сфера любви, романтики, творчества, бизнеса, детей.

Уже 1 февраля здесь случится Новолуние. Вероятно новое романтическое знакомство, новость касательно бизнеса, детей или даже беременность. Здесь же соединятся Солнце с Сатурном 4 февраля и привнесут стабильность. Любые события по этим темам будут символизировать долговечность, основательность и ответственность.

4 февраля Меркурий развернется в прямое движение по сфере недвижимости и семьи. Начнут продвигаться все дела по этим темам. Здесь же весь месяц будут в соединении Марс и Венера, что символизирует гармонию.

А 15 февраля Меркурий перейдет в сферу любви, романтики, творчества, бизнеса, детей и оживит её, принесёт новость по этим темам.

16 февраля — Полнолуние в сфере друзей, социальных сетей, коллективов, вашей популярности. Обычно Полнолуние вносит ясность, ставит точку, завершает этап. Вероятно, решится вопрос отношений с друзьями, вашего статуса в обществе, аккаунта в соцсетях, завершения группового проекта.

19 февраля Солнце войдет в сектор наемной работы, здоровья, ежедневных обязанностей. Солнце даст энергию для активной деятельности, “высветит” ситуацию со здоровьем

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака СКОРПИОН

Новолуние 1 февраля наполнит новой энергией сферу недвижимости, места жительства, семьи и родителей. Вероятен переезд, покупка квартиры, начало ремонта, новости о родителях, “расширение” в семье.

4 февраля Меркурий развернется в прямое движение в секторе контактов, общения, техники. Уйдет путаница с этих тем. Венера и Марс усилят гармонию по этому сектору. Можно смело покупать курс обучения, отправляться в поездку, приобретать технику или машину.

В этот же день Солнце соединится с Сатурном по сфере недвижимости и места жительства. Их энергии дадут основательность, обязательства по этой теме. Какой-то вопрос решится основательно и надолго. 15 февраля Меркурий тоже войдет в этот сектор и внесет активность по темам недвижимости. Вероятна сделка купли-продажи, приезд гостей в дом и любые новости по темам дома и семьи.

16 февраля случится Полнолуние в сфере карьеры, статуса, достижений. Энергии полной Луны внесут ясность, поставят точку, завершат определенный этап касательно карьеры. Вероятно, решится вопрос с вашим повышением, закончится важный проект или вообще вы решите уволиться.

19 февраля Солнце войдет в сферу любви, романтики, хобби, бизнеса, детей, развлечений. Оно внесет энергию, “осветит” эту сферу. Вероятен даже новый роман.

Неожиданный Уран тоже “всколыхнет” сферу отношений, брака и партнерства. В феврале вам скучно не будет точно.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака СТРЕЛЕЦ

Новолуние 1 февраля случится в сфере общения, контактов, поездок, обучения. Оно внесет новые энергии по этим темам. Ожидайте новости, поездку, смело покупайте обучающий курс, машину и технику. Но лучше подождите 4 февраля, когда Меркурий перестанет быть Ретроградным.

А развернется он в прямое движение в вашем секторе денег. Все финансовые вопросы наконец-то сдвинутся с места. Появится новый источник дохода, вернут долг, однозначно будет прибыль и выгода. Здесь же будут Венера и Марс, они еще сильнее гармонизируют сферу денег.

В этот же день 4 февраля Солнце соединится с Сатурном в сфере общения, контактов, поездок, обучения, техники, братьев и сестер. Произойдет событие “стабильно и надолго”. Сатурн обяжет вас взять ответственность по этим темам. Сюда же 15 февраля присоединится Меркурий. Поэтому очень вероятна поездка, получение письма, новости, оформление покупки, встреча с роднёй.

16 февраля произойдет Полнолуние в секторе путешествий, международных и юридических дел, обучения, образования. Полнолуние обычно завершает, ставит точку, вносит ясность. Идеальный период для преподавания, публикации, запуска своего курса и саморекламы. Сильнее всего почувствуют это полнолуние те Стрельцы, которые родились с 17-21 декабря.

19 февраля Солнце наполнит энергией сферу дома, недвижимости, семьи. У вас появится желание быть активными по этим темам. Здесь же Юпитер поможет вам в решении любых вопросов по недвижимости. Вероятно даже “расширение” семьи. Особенно повезет тем Стрельцам, кто родился в первую неделю декабря.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака КОЗЕРОГ

Основной темой февраля станут финансы, отношения, новый круг знакомств.

Новолуние 1 февраля случится как раз по сфере денег. Энергия новой луны принесет новость по финансовым вопросам, даст прибыль.

4 февраля Меркурий вернется в директную фазу. До этого он был ретроградным как раз в знаке Козерога, и особенно вы могли ощущать его проделки. После 4 февраля можно смело планировать любые дела.

В этот же день Солнце соединится с вашим управителем Сатурном в секторе финансов. Это внесет основательность и стабильность, но и обяжет вас взять ответственность. Например, вас повысят в должности, вы откроете бизнес или возьмете кредит. 15 февраля Меркурий присоединится к этой же сфере. Ожидайте новостей касательно финансов.

Полнолуние 16 февраля тоже “высветит” тему финансов! Энергия луны внесет ясность в денежные дела.

19 февраля Солнце войдет в сферу контактов, поездок, общения, обучения, братьев и сестер. Солнце даст энергию для реализации этих тем. Также Юпитер по этой сфере сделает гармоничный аспект к знаку Козерога. Вероятно расширение круга знакомств, увеличение числа подписчиков, возможностей или покупка элитной техники и машины.

Весь февраль Венера и Марс будут в вашем знаке в сфере отношений и гармонизируют любые виды отношений: деловые и личные.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака ВОДОЛЕЙ

Новолуние 1 февраля в вашем знаке принесет новые энергии в вашу жизнь. Оно ознаменует новый этап, новые знакомства, новых вас.

4 февраля Меркурий развернется в прямое движение по самому загадочному сектору гороскопа: сектору тайн, завершения,эмиграции, изоляции, психологии.Этот разворот ознаменует завершение какого-то жизненного этапа, решение задач, выход из изоляции, инсайты.

В этот же день Солнце соединится с вашим управителем Сатурном в сфере вашей личности. Это событие возложит на вас определенные обязательства, например, касательно карьеры или изменения социального статуса (брак, рождение ребенка).

15 февраля Меркурий присоединится сюда же к сектору вашей личности и активизирует все, что касается лично вас, вашего личного бренда и проявления в мире.

16 февраля Полнолуние в секторе брака, отношений, делового партнерства внесет ясность, “высветит” какую-то ситуацию по этим темам. Вероятно принятие важного решения: предложение руки и сердца, развод, расторжение договора или наоборот долгожданное согласие.

19 февраля Солнце оживит сферу финансов. Ожидайте прибыль. Идеальное время для поднятия цен на свои услуги. Здесь же Юпитер — тоже расширит финансовые возможности.

Уран в феврале будет идти по сектору недвижимости и семьи и внесет неожиданности и сюрпризы по этим темам.

Гороскоп на февраль 2022 с учетом ретроградного меркурия для знакам зодиака РЫБЫ

Февраль начнется с Новолуния по сфере эмиграции, изоляции, тайн, эзотерики. Вероятно путешествие, ретрит, старт погружения в эзотерические учения или психотерапию, старт оформления документов на эмиграцию.

4 февраля Меркурий развернется в прямое движение по сектору друзей и соцсетей. По этим темам начнут решаться все вопросы, которые тормозились по Ретро фазе. Здесь же будут в соединении Марс и Венера, они внесут окончательную гармонию. Вероятно судьбоносное знакомство через друзей или соцсети, у вас может появиться новый круг общения.

Солнце соединится с Сатурном в секторе тайн, эзотерики, изоляции и эмиграции. Вероятно получение документа на эмиграцию или старт постоянных сеансов с психологом. Или появится необходимость посещать родственников в больнице. Любое событие по этим темам, которое вас обяжет взять ответственность и проявить дисциплину.

15 февраля Меркурий войдет в этот же сектор. Тут вероятно путешествие, опять же сеансы по психологии, ведь Меркурий символизирует мышление.

16 февраля — Полнолуние в вашем секторе работы, здоровья, режима. Энергии полной луны “высветят” проблемы по этим темам или наоборот, вы примете важное решение, которое расставит все по своим местам.

19 февраля Солнце войдет в ваш знак! Это ознаменует собой новый этап в вашей жизни, у вас появится больше энергии и радости. Здесь же будет и Юпитер, который принесет удачу и новые возможности по теме вашей личности и популярности. Особенно сильно ощутят щедрую руку юпитера Рыбы, родившиеся с 26 февраля по 4 марта.

Юлия Опалат, специалист по Западной Астрологии (@juliaopalat)

Мы гарантируем, что период ретроградности пройдет намного легче, если ты будешь воспринимать все происходящие помехи с юмором, как игру планеты, вооружившись советами нашего астролога.

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Фото: IStock