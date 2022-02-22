Как загадывать желание 22 февраля 2022? Советы астролога, как провести день

Что нужно делать и чего нельзя делать 22.02.2022, а также как правильно загадывать в этот день желания, рассказала Новому каналу специалист по Западной Астрологии Юлия Опалат (@juliaopalat)

После 2 февраля 22.02.2022 — вторая зеркальная дата в феврале. Причем эта дата уникальна не только своей зеркальностью, а и тем, что читается одинаково в обоих направлениях, это так называемая дата-палиндром. Подобные комбинации встречаются ОЧЕНЬ редко и существенно влияют на ход событий в мире.

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На самом деле изменения уже были запущены первой знаковой датой 2.02.2022. 22 февраля же — квинтэссенция перемен.

В сумме 22.02.2022 дает число 12. Энергия Двенадцати как раз символизирует перемены, многогранные и масштабные. Также это 22 лунные сутки, что является уникальным совпадением и усиливает энергетику числа 22, характеризуя его как день равновесия, баланса, гармонии и отсутствия противоречий. В самой дате 22.02.2022 шесть двоек, двойка сама по себе — тоже символ дипломатии, гармонии, дружбы.

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Категорически запрещено в этот день ссориться и конфликтовать. Все негативные поступки и слова в будущем отзеркалятся и вернутся назад. Также советуем удержаться от любых негативных эмоций в этот день.

Показано: налаживать отношения, составлять план на ближайший год, очищать пространство и загадывать желания, которые не ущемляют интересы других людей.

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Желания можно написать списком, можно сделать любые медитации или энергетические практики на исполнение желания. Главное — мыслить позитивно в течение дня!

Юлия Опалат, специалист по Западной Астрологии (@juliaopalat)

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