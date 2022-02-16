Полнолуние 16 февраля 2022: гороскоп от астролога о том, что делать в полнолуние

Полнолуние – время итогов и результатов. 16 февраля, а также за 2 дня до и после у нас будет возможность увидеть и оценить итоги своих действий за последний месяц и полгода. Будьте внимательны к своим эмоциям, не вовлекайтесь в споры и не делайте поспешных выводов. Энергии в этот день будут крайне нестабильны.

Самое верное решение – провести день в спокойной обстановке, сделать генеральную уборку, выбросить все ненужное и освободить жизнь для прихода нового. Что же принесет второе Полнолуние года для каждого знака зодиака? Читай рекомендации от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

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Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Овен

Овны будут заняты личной жизнью, детьми, романтикой и творчеством. Полнолуние пройдется по важным сферам вашей жизни и открытые или не решенные вопросы полугодия достигнут своего пика. Если вы давно в отношениях – наступит ясность: переводить их на новый уровень или вовсе закончить. Также, творческий проект может подойти к концу, но огорчаться не стоит, с марта месяца можно спокойно начинать что-то новое, а остаток февраля инвестировать в удовольствие и отдых, тем более, для отпуска сейчас идеальное время.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Телец

Полнолуние 16 февраля связано с вашей семьей и домом. Возможно, будут приниматься важные решения касаемо места жительства, переезда или наконец-то ремонт подойдет к концу. Не исключено также, что в жизни ваших родственников произойдут события, которые повлияют и на вас. Ну а если вы давно находились в поисках той самой идеальной квартиры для покупки – скорей всего, с 14 по 18 февраля поступит выгодное предложение от которого вы не сможете отказаться.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Близнецы

Близнецам стоит уделить внимание братьям, сестрам, соседям. Не исключено также, что события порадуют вас и покупкой нового автомобиля. В любом случае, для этого будет очень благоприятное время. Близким и дальним родственникам стоит оказать поддержку, или съездить в гости, если вы давно не виделись.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Рак

Раки будут вовсю накапливать свой доход. Выплаты, которых вы давно ожидали, зарплата или дивиденды точно поступят на ваш счет. Распределите средства с умом, а также – займитесь самооценкой. Сейчас для этого самое подходящее время.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Лев

Львы будут блистать весь месяц до следующего Полнолуния 18 марта. События затронут именно вашу личность. Могут появиться мысли или недовольство касаемо своего гардероба, внешности, или захочется начать подготовку тела к лету именно сейчас. Словом, займитесь собой и уже через месяц, перемены вас приятно удивят. А еще – время подходит для диеты.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Дева

Для Дев наступит время истины. Скорей всего откроется секрет, о котором вы даже не догадывались. Либо, если в вашей жизни присутствуют тайные отношения – они станут явными. Не стоит прятаться от внешнего мира и проводить дни в одиночестве, используйте это время для того, чтобы начать совершенно новый, счастливый этап своей жизни.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Весы

Наконец-то заветные желания воплотятся в жизнь! К Весам, Полнолуние во Льве особенно благосклонно. Будьте готовы к тому, что события придется разворачивать, как рождественский подарок – одно будет краше другого. Единственная рекомендация – не бойтесь заводить новых друзей и мечтать.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Скорпион

Пришло время заняться карьерой и своим социальным статусом. Давно в отношениях, но партнер не спешит делать предложение? Напрямую скажите об этом, есть большая вероятность, что результат превзойдет самые смелые ожидания! Касаемо карьеры и вопроса куда двигаться дальше – также наступит ясность и определенность.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Стрелец

Стрельцы будут заниматься планированием отпуска или сотрудничества с иностранными партнерами. Также, решится будущее отношений на расстоянии. Сохраняйте здравый смысл и берите во внимание желание своего партнера, потому что есть большая вероятность настаивать на своем.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Козерог

В жизни Козерога произойдут перемены, касаемо денег других людей или организаций. Если вы ожидали выплату страховки или кредита – наконец-то деньги поступят на счет. Последние полгода прикладывали усилия на то, чтобы закрыть все обязательства и выплатить долги? Это произойдет. Также, время благоприятно для инвестирования в долгосрочные проекты.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Водолей

Внимание Водолеев будет направлено на решение вопросов партнерства, как делового, так и личного. Не исключено, что кто-то захочет расторгнуть контракт, пересмотреть условия договоренностей или расстаться с партнером, отношения с которым были натянуты последние полгода.

Гороскоп на Полнолуние 16 февраля 2022: Рыбы

Если вы занимались вопросами здоровья, не могли найти подходящего врача или дождаться верного диагноза – наступит ясность. Кроме того, Рыбам рекомендуется провести следующие две недели в спокойной, расслабляющей обстановке и копить силы на будущее.

Фото: IStock

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)

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