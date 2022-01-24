Лунный календарь стрижек на январь 2022 года уже на сайте Нового канала! Первый месяц года – новая жизнь! Хочешь освежить цвет волос или изменить его длину, чтобы стать другим человеком или лучшей версией себя? Тогда тебе не обойтись без нашего лунного календаря стрижек на январь 2022 года. Скорее выбирай благоприятный день для всех своих процедур и записывайся к мастеру.

Лунный календарь на январь 2022 года: когда стричь волосы

4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 22, 23 24, 26 и 28 января 2022 года – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на январь 2022 года дает много хороших дней для того, чтобы обновить себя в первый месяц нового года! Стрижка в эти дни придаст тебе уверенности, сил на все дела, которые нужно завершить и начать.

Лунный календарь на январь 2022 года: когда не стоит стричь волосы

1-3, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 30 и 31 января 2022 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на январь 2022 года, в эти дни лучше отложить визит в парикмахерскую. Фактически, дается больше времени подумать, действительно ли тебе нужна та карешка. А если серьезно, то стрижка в эти дни может окончиться слезами. Тебя, вероятно, неправильно поймет мастер и отрежет слишком много, а именно волосы начнут рубиться и не будут нормально укладываться.

Лунный календарь на январь 2022 года: когда красить волосы

11, 12-15, 24, 25 и 28 января 2022 года – благоприятные дни для покраски! В январе 2022 года очень мало дат для удачной покраски волос, поэтому записывайся в салон уже сейчас! А в грудные места на покраску разлетаются, как горячие пирожки. Каждая девочка хочет войти в новый год с классным цветом волос. Поэтому не медли и записывайся к своему мастеру. Покраска в эти даты обещает быть удачной. Цвет ляжет ровно, будет держаться долго и вымываться равномерно, а волосы останется в хорошем состоянии.

Лунный календарь на январь 2022 года: когда не стоит красить волосы

1-3, 7, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 30 и 31 2022 года – неблагоприятные дни для покраски! Лучше забыть об изменении цвета волос в эти дни. Если ты не успела записаться к мастеру, то о домашней процедуре лучше забыть. Есть риск того, что в эти дни окрашивание волос не доставит радости, а ты останешься с результатом, с которым придется ходить еще несколько недель.

Фото: IStock

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