Как приготовить вкусный скраб для губ в домашних условиях

Всем знакомо ощущение, когда губки обветриваются и начинают шелушиться и трескаться. Не очень приятно, правда? Чтобы уберечь нежную кожу губ от негативного воздействия холодного ветра и морозов, за ней нужно тщательно ухаживать. Например, регулярно скрабировать!

У каждой девушки в косметичке лежит гигиеническая помадка или бальзам, которые увлажняют и питают губы. Но для того, чтобы в осенне-зимний период кожа губ оставалась нежной и не шелушилась, их не достаточно! Мягкий скраб – это то средство, которое не только избавит тебя от уже начавшегося шелушения, а и убережет твои губы от пересыхания и трескания.

Что такое патчи, и зачем они нужны?

Конечно, для губ не подойдет обычный скраб для лица или тела. Поэтому мы нашли для тебя несколько рецептов мягкого скраба, которые идеально подойдут для нежной кожи губ.

Рецепт №1. Мятный.

Смешайте 1/4 стакана сахара, несколько капель мятного масла, 1 ст. л. меда и 1 ст. л. оливкового масла. Долей в смесь немного воды, чтобы в результате получилась мягкая паста. Готовым скрабом мягко протри губки.

Рецепт №2. Медовый.

Смешай 1 ч.л. меда и 1 ч.л. пищевой соды, тщательно перемешай до однородной консистенции. Нанеси скраб на губы и оставь на несколько минут. Аккуратно смой теплой водой и промокни губы сухой салфеткой. Напоследок нанеси оливковое масло для увлажнения.

Простой рецепт домашнего бальзама для губ

Рецепт №3. Сахарный

Смешай 2 ст. л. белого или коричневого сахара с 1/2 ч. л. оливкового масла. Окуни палец в смесь и втирай ее в губы массирующими движениями в течение 10-15 секунд. Смой скраб теплой водой и нанесите на губы вазелин или увлажняющий бальзам.

Перед нанесением любого из скрабов подготовь губки. Намочи тряпочку в горячей воде, отожми и положи ее на губы на 3-5 минут. Таким образом, кожа на губах и вокруг них увлажнится и эффективность воздействия скраба увеличиться в несколько раз!

Фото — iStock

Читай также:

Как убрать синяки под глазами?

Детокс-маска для лица в домашних условиях. ТОП — 3 рецепта