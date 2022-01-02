Финансовый гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака уже на сайте Нового канала! Читай материал и узнай, что ждет твои финансы. Читай финансовый гороскоп на Новый год 2022

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Финансовый гороскоп на 2022: Овен (21 марта – 20 апреля)

Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Овен не обещает больших успехов зимой-весной, но ближе к осени ситуация изменится. Вам нужно бережнее относиться с деньгами.

Финансовый гороскоп на 2022: Телец (21 апреля – 21 мая)

Предлагают спор на большую сумму? Соглашайся! Наклевывается покупка недвижимости с подозрительно привлекательными скидками? Не сомневайся, бери! Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Телец советует доверять своей интуиции, она тебя точно не подведет! Самый удачный месяц – январь.

Финансовый гороскоп на 2022: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Спонтанные траты и покупки на эмоциях – табу! Финансовый гороскоп на 2022 год для Близнецов предупреждает, что к деньгам необходимо относиться практичнее. Например, не стоит сломя голову бежать в магазин, как только на горизонте замаячила табличка «Скидки».

Финансовый гороскоп на 2022: Рак (22 июня – 22 июля)

Даже не думай пускать на самотек эти проекты. Над ними необходимо продолжать работу, дополнять новыми идеями. Иначе все усилия сдуются, как воздушный шарик. Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Рак говорит, что самый удачный месяц – февраль.

Финансовый гороскоп на 2022: Лев (23 июля – 22 августа)

Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Лев советует: не упусти свой шанс, хватайся за каждую возможность! Звезды говорят, что их будет немало!

Финансовый гороскоп на 2022: Дева (23 августа – 23 сентября)

В финансовом гороскопе на 2022 год для Дев есть важное предупреждение: процветающее материальное положение может ослабить твое стремление к дальнейшему развитию. Не поддавайся! Самый удачный месяц – март.

Финансовый гороскоп на 2022: Весы (24 сентября – 23 октября)

Во второй половине года тебя ждет немалый финансовый взлет, после чего негативные мысли сами исчезнут из твоей головы. Держись! Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Весы говорит, что самый удачный месяц – август.

Финансовый гороскоп на 2022: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Финансовый гороскоп на 2022 год для Скорпионов говорит, что уже к лету положение стабилизируется: расходы не будут превышать доходы, появится дополнительный денежный приток. Самый удачный месяц – декабрь.

Финансовый гороскоп на 2022: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В первой половине года ты и вовсе можешь сорвать большой куш – выиграть в лотерее или же получить щедрый подарок от дальнего родственника. Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Стрелец говорит, что самый удачный месяц – апрель.

Финансовый гороскоп на 2022: Козерог (22 декабря – 20 января)

Тебе будут завидовать! А все потому, что финансовый гороскоп на 2022 год для знака Козерог говорит, что представители этого знака Зодиака станут настоящими везунчиками в денежном плане.

Финансовый гороскоп на 2022: Водолей (21 января – 18 февраля)

Вторая половина года будет о-о-очень прибыльной! Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Водолей говорит, что самый удачный месяц – ноябрь.

Финансовый гороскоп на 2022: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Тебя ждет самое настоящее денежное цунами! Финансовый гороскоп на 2022 год для знака Рыбы говорит, что самый удачный месяц – июль.

Фото: IStock