Рецепт «Оливье»: пошаговое приготовление
Какой Новый год без салата «Оливье»? Кажется, что без него вечеринка не состоится. Забыли полный состав ингредиентов? Мы подскажем!
Для вас мы подготовили пошаговый рецепт приготовления классического «Оливье» и более диетический вариант для тех, кто бережет свою фигуру. Начинаем?
Рецепт «Оливье»
Ингредиенты:
- 3 средних картофелины,
- 3 моркови,
- 4 яйца,
- 350 гр докторской колбасы (отварная куриная грудка),
- 1 баночка консервированного зеленого горошка мозговых сортов,
- 2 соленых огурца,
- 5 побегов зеленого лука,
- 1 пучок укропа,
- 250 г майонеза (или сметаны)
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Пошаговое приготовление:
Отварите картошку, морковь и яйца. Охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Нарежьте такими же кубиками докторскую колбасу и соленые огурцы. Перемешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и добавьте майонез. Тщательно размешайте и украсьте мелко нарезанным укропом и зеленью.
Для тех, кто бережет фигуру рекомендуем заменять докторскую колбасу отварной куриной грудкой, а майонез — сметаной. Если «Оливье» с майонезом для вас — это guilty pleasure, то лучше сделать домашний майонез.
Для этого вам понадобится:
2 сырых яйца,
½ чайной ложки соли,
½ чайной ложки сахара,
2 чайные ложки горчицы,
250 мл растительного масла,
1 столовая ложка лимонного сока.
Разбейте яйца в чашу блендера, добавьте соль, сахар, горчицу и начинайте взбивать вверх-вниз. Постепенно вливайте растительное масло, продолжая взбивать смесь до полного загустения и изменения цвета на белый. Добавьте лимонный сок и еще раз взбейте майонез.
Все готово. Приятного аппетита!
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