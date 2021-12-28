Сколько выходных будет в декабре 2021 года в Украине? Ответ на этот вопрос хотят знать все, кто стремится уже распланировать зимнее веселье перед Новым Годом. Именно поэтому мы подготовим для тебя новость-напоминание. Читай и планируй свои выходные в последнем месяце 2021 года.

В декабре 2021 года украинцев ждет 8 обычных выходных, которые выпадают на субботу и воскресенье, а также один бонусный. Дополнительный выходной в декабре 2021 появится через католическое Рождество, которое в Украине имеет статус официального праздника на государственном уровне. А чтобы семьи подготовились к Сочельнику, рабочий день 24 декабря рекомендуют сократить на один час.

31 декабря остается рабочим днем, но также сокращенным. На сколько часов раньше сотрудники уволятся будет зависеть от работодателя.

Итак, выходные дни декабря 2021 года:

4 и 5 декабря – суббота и воскресенье,

11 и 12 декабря – суббота и воскресенье,

18 и 19 декабря – суббота и воскресенье. Не забудьте поздравить близких с Днем Святого Николая 19 декабря!

25, 26 и 27 декабря — Католическое Рождество выпадает на субботу, а потому украинцы будут иметь дополнительный выходной в понедельник.

Поздравляем с грядущими праздниками!

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