Лунный календарь благоприятных дней на декабрь 2021 уже на сайте Нового канале! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать

Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные дни для дел

Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. Лунный календарь на декабрь 2021 говорит, что в этом месяце благоприятные дни выпадают на 6, 10, 12, 15, 16, 22, 24, 25 числа.

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Лунный календарь на декабрь 2021: неблагоприятные дни для дел

Чтобы первый месяц зимы получился максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 3, 7, 13, 19, 27, 30 декабря. Лунный календарь 2021 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.

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Фазы Луны на декабрь 2021

Убывающая Луна – с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря 2021

Новолуние – 4 декабря 2021

Растущая Луна – з 5 по 18 декабря 2021

Полнолуние – 19 декабря 2021

Убывающая Луна – с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря 2021

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Следуй советам, которые дает лунный календарь на декабрь 2021, и этот месяц принесет тебе только радость!

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