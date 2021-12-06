Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Овен (21 марта – 20 апреля)

Настоящий друг умеет слышать даже невысказанное. Гороскоп на неделю для Овнов предупреждает: тебе необходимо окружить себя такими верными и преданными людьми. Иначе ты попадешь в неприятную ситуацию, которая испортит настроение на всю неделю.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Телец (21 апреля – 21 мая)

Как только сомнения изгнаны, становится возможным все что угодно. В гороскопе на неделю с 6 по 12 декабря для Тельцов есть важное предупреждение: тебя ждет грандиозное продвижение по карьерной лестнице. Главное – не бойся показать себя и свои возможности! Ты способна на все, верь в себя.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Невозможно вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш! В гороскопе на неделю с 6 по 12 декабря для Близнецов есть предупреждение: сожаления о прошлых ошибках не принесут тебе ничего хорошего. Сосредоточься на будущем, и сможешь сделать его красочным!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Рак (22 июня – 22 июля)

Каждую минуту, когда ты сердишься, ты теряешь шестьдесят секунд счастья! Гороскоп на неделю для Раков предупреждает: тебе на пути будут встречаться ситуации и люди, которые попытаются испортить твое настроение. Не ведись, думай о хорошем – и хорошее будет думать о тебе!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Лев (23 июля – 22 августа)

Не забывай свои мечты – они станут двигателем твоего существования, от них будут зависеть вкус и запах каждого твоего утра. Для знака Лев гороскоп на неделю обещает огромный успех во всем, что связано с реализацией твоих заветных желаний. Помни: чем больше ты делаешь, тем больше тебе везет!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Дева (23 августа – 23 сентября)

Жизнь принадлежит тебе, и не будет для тебя ничего невозможного, если ты действительно этого захочешь. В гороскопе на неделю с 6 по 12 декабря для Дев есть предупреждение: успех в карьере и личной жизни сейчас зависит только от тебя. Откинь сомнения, поверь в себя – у тебя все получится!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Весы (24 сентября – 23 октября)

Наступит время, когда ты решишь, что все кончено. Это и будет начало. Гороскоп на неделю для Весов предупреждает: тебя ждет переломный момент, который определит вектор развития твоего будущего. Принимай решения с трезвой головой, не поддавайся эмоциям – и ты будешь в выигрыше!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Дружбу не планируют, о любви не кричат, правду не доказывают. Для знака Скорпион гороскоп на неделю обещает стабильность в романтических отношениях, если таковые есть. Если же нет, готовься ко встрече с любовью всей твоей жизни! Купидон уже выбрал идеальную цель. Этот человек изменит все.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Каждое мгновение жизни – это возможность. Хватайся за каждую! В гороскопе на неделю с 6 по 12 декабря для Стрельцов есть предупреждение: если долго будешь думать над шансами, которые возникают перед тобой, можешь остаться у разбитого корыта. Прочь сомнения! Поверь в себя! Ты сможешь все!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Козерог (22 декабря – 20 января)

Один важный секрет: нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо. Гороскоп на неделю для Козерогов говорит, что фортуна будет ходить за тобой по пятам. Не спугни ее! Покажи ей, что веришь в себя и свои силы, делаешь все ради реализации своей мечты. Ты даже не представляешь, какой успех тебя ждет!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Водолей (21 января – 18 февраля)

Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь. Для знака Водолей гороскоп на неделю обещает нереальное везение в финансовом плане и в работе. Главное условие – мыслить позитивно! Не думай, что с тобой произойдет что-то плохое. Так ты только притягиваешь в жизнь негатив. Думай о лучшем!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Жизнь заключается не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы создать себя. Для знака Рыбы гороскоп на неделю обещает успехи во всех начинаниях, связанных с саморазвитием и прокачкой профессиональных навыков. Давно хотела записать на обучающие курсы? Вперед! На этой неделе найдешь выгодную скидку.

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