Лунный календарь благоприятных дней на октябрь 2021 уже на сайте Нового канале! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать

Китайский гороскоп на 2021 год по году рождения

Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные дни для дел

Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. В октябре 2021 благоприятные дни выпадают на 2, 9, 19 и 27 числа.

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Лунный календарь на октябрь 2021: неблагоприятные дни для дел

Чтобы второй месяц осени получился максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 7, 18, 30 октября. Лунный календарь 2021 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Любовный гороскоп на 2021 для всех знаков зодиака

Фазы Луны на октябрь 2021

Убывающая Луна – с 1 по 5 октября 2021

Новолуние – 6 октября 2021

Растущая Луна – с 7 по 19 октября 2021

Полнолуние – 20 октября 2021

Убывающая Луна – с 21 по 31 октября 2021

И пусть октябрь 2021 принесет вам только радость!

Фото: iStock