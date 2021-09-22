Куда поехать осенью в Украине? Один из самых популярных вопросов, когда лето уже закончилось. Не секрет, что внутренний туризм продолжает развиваться. Предлагаем пять вариантов, куда поехать отдыхать осенью в Украине, которые подойдут каждому.

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Осеннее море

Хотя на календаре уже осень, но это не значит, что море успело так быстро остыть. Искупаться в «парном молоке» уже не получится, но все еще можно попробовать поймать теплые деньки на одесских пляжах. Обычно в бархатный сезон количество пляжников уменьшается, поэтому отдых более комфортный. Самое время насладиться морем и всеми бенефитами, которые предлагает Одесса.

Зеленые Карпаты

Карпаты – новый хит сезона. Конечно, и раньше находились любители зеленых Карпат без снега, но в этом году из-за пандемии их стало больше. Карпаты – идеальное место для слияния с природой, отдыха от шумного города и чрезмерной коммуникации. Можно побыть наедине с собой, провести время с семьей или отправиться в один из модных фитнес-туров, чтобы улучшить форму. Также здесь можно попить целебной водички в различных санаториях, попробовать домашние сыры и научиться кататься верхом.

Старинный Львов

Львов остается актуальным местом отдыха на все времена. Если спросить кого-то, куда поехать отдохнуть осенью в Украине, одним из первых вариантов обязательно будет Львов. Его старинная архитектура и европейский дух, которого сейчас из-за карантина так не хватает, просто завораживают. Провести уикенд во Львове будет лучшим вариантом для осеннего отдыха в Украине. Ведь выдержать насыщенные экскурсии в жару не так просто, а европейская осень – идеальное время, чтобы изучить город.

Дендропарк «Александрия»

Если вы не хотите уезжать далеко от столицы, вам идеально подойдет провести день в одном из крупнейших парков Европы – «Александрия». Дендропарк находится в городе Белая Церковь. Все здания здесь выполнены в стиле классицизма, а окружают их высокие деревья, низкие кустарники и много других растений. Здесь можно устроить прекрасный пикник, фотосессию или покататься на велосипедах.

Украинские пирамиды

Оказывается, пирамидами богат не только Египет. В Украине их тоже можно найти. Всего их три, и все они находятся в Полтавской области. Одна заброшенная, во второй – действующая церковь, а третья – современная. С Полтавскими пирамидами связано много мифических историй. Но самое главное, что нужно знать, – аналогов этим пирамидам нет во всей Европе.

Фото: IStock