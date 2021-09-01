Классический рецепт яблочного крамбла
Яблочный крамбл — это английский традиционный десерт из фруктов, запеченных под корочкой из крошек песочного теста. Мы нашли для тебя самый простой рецепт крамбла с яблоками и корицей, который точно придется по вкусу всем членам твоей семьи! Готовится очень легко!
Чтобы приготовить яблочный крамбл, тебе понадобится:
яблоки — 6 шт.
коричневый сахар – 250 г
пшеничная мука – 150 г
сливочное масло – 125 г
лимонный сок — 1 ч.л.
корица – 1 ч.л.
ванильный сахар – 1 ст.л.
Итак, начинаем готовить!
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Помой и очисти от кожуры яблоки, нарежь их дольками среднего размера, а затем высыпь в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Сверху сбрызни лимонным соком, посыпь корицей и ванильным сахаром.
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В отдельной мисочке смешай муку с сахаром, добавь масло, порезанное кубиками, и тщательно вымеси, пока не получится тесто, рассыпающееся на комочки.
Покроши это тесто на яблоки, и поставь наш крамбл в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Готово!
Приятного аппетита!
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