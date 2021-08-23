Гороскоп на 24 августа 2021 (День Независимости Украины) по знакам зодиака – уже на сайте Нового канала. Предсказания мы подготовили непростые, они у нас музыкальные! Скорее читай гороскоп на День Независимости Украины 2021 и узнай судьбу

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Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Овен (21 марта – 20 апреля)

Хит твоего дня – «Журавлі» группы The Hardkiss! Согласно гороскопу на День Независимости Украины для знака Овен, тебе необходимо отпустить ту боль, что ты пережила, простить обидчиков и саму себя. Пусть всю печаль унесет ветром, только так ты сможешь взлететь!

«…А журавлі летять у синю даль

І знають вони

Де є моя і де твоя печаль…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Телец (21 апреля – 21 мая)

Хит твоего дня – «Пісня Сміливих Дівчат» группы KAZKA! Согласно гороскопу на День Независимости Украины для знака Телец, тебе стоит избавиться от злости и отказаться от мести своим обидчикам. Только достигнув внутреннего спокойствия, ты станешь по-настоящему счастливой!

«…Помста рідна сестра бумерангу

Прилетить не туди

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Хит твоего дня – «Якби я була не я» от Alyona Alyona! Гороскоп на День Независимости Украины для знака Близнецы говорит, что люди потянутся к тебе, когда ты по-настоящему полюбишь себя. Хватит обращать внимания на свои недостатки, найди в себе то, чем ты гордишься! Помни: ты уникальная!

«…Хочеш родючі і плідні поля, то роби як я

Маєш прийняти себе, і полюбити себе

Маєш так жити тепер, визнай всередині себе маля — ти будеш як я. Ей…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Рак (22 июня – 22 июля)

Хит твоего дня – «От і вся любов» от KHAYAT! Гороскоп на День Независимости Украины для знака Рак гласит: тебе необходимо больше времени уделять своим близким и второй половинке. Они должны чувствовать, что ты любишь их и что они тебе нужны. Иначе ты можешь их потерять!

«…Кожну осінь, люба просить піти за гору

Цілувати, ласувати в ягіднім бору

Кожну осінь, люба просить та іде сама

Буде іншого гукати як мене нема…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Лев (23 июля – 22 августа)

Хит твоего дня – «Солодка кара» от Златы Огневич! Согласно гороскопу на День Независимости Украины для знака Лев, тебя ждет большая любовь. А чтобы получить ее, тебе достаточно только сделать первый шаг. Не робей, скажи о своих чувствах – и будешь счастлива!

«…Прагнеш мене, але мовчиш.

Губи, мов мед пити, кусати.

Не витрачай часу ти лиш,

Ми тут, аби нестримно кохати…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Дева (23 августа – 23 сентября)

Хит твоего дня – «Хто далі йде» от Сергея Бабкина! Гороскоп на День Независимости Украины для знака Дева говорит, что тебе нельзя сдаваться. Не опускай руки, когда кажется, что больше нет сил. Именно в такие моменты ты ближе всего к заветной мечте!

«…Той хто невдовзі впаде

Звільнить простір для того

Хто далі йде

Той хто до краю дійде

Зведе сходи для того

Хто далі йде…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Весы (24 сентября – 23 октября)

Хит твоего дня – «Бери своє» группы «Антитела»! Гороскоп на День Независимости Украины для знака Весы гласит: твоя судьба в твоих руках, и только тебе решать, какой будет жизнь. Действуй так, как хочешь. Делай то, что любишь. Никто не проживет за тебя твою жизнь!

«…Бери своє і йди.

Великі кроки — великі й думки.

Що знаєш, то знай.

Що буде завтра, — у себе питай…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Хит твоего дня – «Обійми» группы «Океан Ельзи»! Гороскоп на День Независимости Украины для знака Скорпион говорит, что тебе нужно крепко-крепко держаться за вторую половинку. Если чувствуешь, что рядом с тобой правильный человек, покажи ему, что он для тебя значит. За настоящую любовь стоит бороться!

«…Обійми мене, обійми мене, обійми…

Так лагідно і не пускай.

Обійми мене, обійми мене, обійми…

Твоя весна прийде нехай…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Хит твоего дня – «Мам» от Кузьмы Скрябина! Гороскоп на День Независимости Украины для знака Стрелец советует больше времени уделять семье, родителям. Из-за современного ритма жизни мы часто забывает о самом главном, поэтому сейчас самое время позвонить родным и сказать о своей любви.

«…Я може трохи пізно став її розуміти

І не часто дарував на день народження квіти

І були часи коли я тижнями їй не дзвонив

І кожен раз коли вона мене обіймає

І разом із татком все про внучку питає

Я з радості плачу шо маю живих батьків…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Козерог (22 декабря – 20 января)

Хит твоего дня – «Так мало тут тебе» группы «Друга ріка»! Согласно гороскопу на День Независимости Украины для знака Козерог, тебе нужно оглянуться – рядом с тобой есть человек, который готов ради тебя на все, но его не замечаешь. Присмотрись, может быть, настоящая любовь стучится в твою жизнь!

«…Світ без тебе може бути, тільки я ніяк

День без тебе може бути, ніч без тебе жах

О, дай тобою все відчути, як в останній раз

Я візьму тебе з собою, бо не сходять без тебе сонце і зорі…» Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Водолей (21 января – 18 февраля)

Хит твоего дня – «Вільна» от Тины Кароль и Юлии Саниной! Гороскоп на День Независимости Украины для знака Водолей напоминает: ты способна на все, что только захочешь, в тебе заключена уникальная сила и энергия. Главное – не бойся, действуй. Тебе обязательно улыбнется удача!

«…Казали «Зірвусь», казали «безсильна»

Я цих слів не боюсь, бо вільна,

Вільна, вільна, вільна

Шукатиму шлях складний та прекрасний

Вогонь у мені не згасне, ой, не згасне…»

Гороскоп на День Независимости Украины 2021: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Хит твоего дня – «Не бійся жити» от Марии Бурмаки! Гороскоп на День Независимости Украины для знака Рыбы говорит, что иногда стоит совершить безумный поступок, выйти за рамки – ощутить вкус жизни. Если всего бояться и закрываться в себе, можно упустить что-то очень хорошее.

«…Не бійся жити світ для того, щоб любити

Сонце, дощ і вітер

Небо, зорі, квіти все для тебе…

А ти не бійся жити

Сонце, дощ і вітер

Небо, зорі, квіти

Світ для того, щоб любити тебе…»

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