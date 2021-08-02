Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 2 по 8 августа для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2021

Финансовый гороскоп на август 2021: Девы станут гениальными инвесторами, а Тельцы рискуют остаться у разбитого корыта

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Твой девиз на неделю – действуй здесь и сейчас. Не откладывай на завтра то, что в силах сделать сегодня. Но выполняй работу качественно, не халявь! Сил и мотивации у тебя будет полно!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Чувствуешь разочарование в личной жизни? Не волнуйся – пройдет. Уделяй побольше внимания себе и своему здоровью. И помни, что счастье в твоих руках.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Любовь на этой неделе заставит тебя летать над облаками. А вот с друзьями будь осторожна – могут разочаровать. Чтобы удерживать баланс – займись саморазвитием, лишним точно не будет!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Давно не могла решиться сделать предложение? Действуй! Неделя будет особенно благоприятна и тебе не смогут отказать! Но не забывай и о себе – просмотри свои привычки и рацион питания.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Лев (23 июля – 22 августа)

Не переоценивают свои возможности. Конечно, ты начнешь собственное дело и откроешь бизнес. Но не сейчас. Наберись терпения – ждать осталось недолго.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Дева (23 августа – 23 сентября)

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Неделя будет несколько сложной и нестабильной, но помни: все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Весы (24 сентября – 23 октября)

Давно хотела покрасить волосы и изменить стиль? Самое время! Хотела прыгнуть с парашютом или поплавать с акулами — вперед! Кто не рискует – тот не пьет шампанского. Но немного осторожности все же не помешает.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Если жизнь – зебра, поздравляю – у тебя белая полоса. Твой авторитет и заработок могут внезапно взлететь вверх. Но работай и не идеализируй, потому что бесплатный сыр сам знаешь где.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Кажется, тебе надо отдохнуть. Посвяти неделю себе, займись тем, что приносит удовольствие и мотивацию – обновление интерьера, путешествия, встречи с друзьями. Не забывай, что осенняя хандра совсем близко, не дай ей себя увлечь!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Козерог (22 декабря – 20 января)

Главное – стабильность. Никаких взлетов, но и никаких падений. Просто наслаждайся жизнью.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Водолей (21 января – 18 февраля)

Жизнь –это движение. Двигайся побольше, тебе полезны физические нагрузки. Но не прыгай выше себя – помни, что во всем нужна мера.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

«Вооружись» и будь максимально осторожной – на тебя «охотятся». А еще остерегайся нерациональных затрат – ни к чему хорошему они не приведут.

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