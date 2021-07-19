Согласись, когда на улице стоит безумная жара, то становиться за плиту совсем не хочется. Поэтому летние салаты – это лучший способ утолить голод и уберечь фигуру от лишних калорий, а себя – от ежедневной мороки. Мы подобрали для тебя рецепты легких летних салатов, которые можно приготовить на скорую руку. Лови топ-5 летних салатов на все времена!

Классический салат Капрезе с моцареллой

Классический салат Капрезе с моцареллой: ингредиенты

помидоры 2 шт

моцарелла 100 г

базилик 20 г

оливковое масло 2 ст. л.

бальзамический уксус 1 ст. л.

перец черный молотый 0.2 ч. л.

соль 0,2 ч. л.

Готовим классический салат Капрезе с моцареллой пошагово:

Шаг 1. Помой помидоры и нарежь их тонкими кружочками.

Шаг 2. Вынь шарики моцареллы из рассола и нарежь тонкими ломтиками.

Шаг 3. Выложи на тарелку кружочки помидоров, моцареллу и листочки базилика, чередуя их между собой.

Шаг 4. Полей все ингредиенты оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Соль и черный перец добавь по вкусу. Салат готов!

Сицилийский салат с баклажанами

Сицилийский салат с баклажанами: ингредиенты

баклажан 1 шт

моцарелла 80 г

помидоры черри 80 г

чеснок 1-2 зубчика

оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

мята свежая по вкусу (только листочки)

Готовим сицилийский салат пошагово:

Шаг 1. Вымой баклажан и порежь его тонкими кольцами. Затем посоли и оставь на 15 минут.

Шаг 2. Промокни нарезанный баклажан бумажными полотенцами, чтобы избавить его от излишней влаги. Смажь сковороду маслом и обжарь баклажаны до готовности.

Шаг 3. Когда баклажаны немного остынут, нарежь их еще раз, но на этот раз тоненькими полосками. Добавь мяту, чеснок и черный молотый перец.

Шаг 4. Порви моцареллу руками, нарежь помидоры черри на половинки и добавь все это к баклажанам.

Шаг 5. Добавь соль и оливковое масло по вкусу. А потом оставь салат на час в холодильнике. Теперь можно пробовать!

Салат с грейпфрутом, черникой, грецким орехом и руколой

Салат с грейпфрутом, черникой, грецким орехом и руколой: ингредиенты

грейпфруты розовые 100 г

черника 100 г

грецкие орехи 40 г

рукола 60 г

оливковое масло 1 ст. л.

грейпфрутовый сок 1 ст. л.

соль по вкусу

Готовим салат с грейпфрутом, черникой, грецким орехом и руколой пошагово:

Шаг 1. Очисти грейпфрут от кожуры и разделите его на дольки. Затем очисти эти дольки от горькой пленки и семян. Выдави ложку сока для соуса.

Шаг 2. Выложи на тарелку руколу, дольки грейпфрута, чернику и грецкие орехи, добавь соли по вкусу. Заправь все ингредиенты оливковым маслом и соком грейпфрута. Тщательно перемешай. Готово!

Сырный салат с черникой и руколой

Сырный салат с черникой и руколой: ингредиенты

Соус

ягоды 100 г

вино красное сухое 80 мл

соль по вкусу

сливочное масло 10 г

чеснок 1 зубчик

соус чили 1 ст. л.

сахар по вкусу

Основное

рукола 1 горсть

черника 1 горсть

сыр мягкий 25 г

Готовим сырный салат с черникой и руколой пошагово:

Шаг 1. Сначала делаем соус. Помой и просуши ягоды, а потом залей их красным вином и поставь на огонь. Вари ягоды на среднем огне до уменьшения объема вдвое. Протри масло через сито и добавь в кастрюлю вместе с чесноком, сахаром и молотым перцем. По вкусу добавь острый соус чили.

Шаг 2. Выложи листья руколы на тарелку и добавь чернику и сыр. Полейте салат ягодным соусом. Приятного аппетита!

Салат с клубникой, томатами и халуми

Салат с клубникой, томатами и халуми: ингредиенты

Основные

помидоры 2 шт.

клубника 200 г

рукола 1 упаковка

халуми 250 г

Для заправки

оливковое масло 4 ст. л.

лимонный сок 1 ч. л.

бальзамический соус 1 ч. л.

Готовим салат с клубникой, томатами и халуми пошагово:

Шаг 1. Помой и нарежь помидоры кольцами. Помой клубнику и удали хвостики, а затем порежь ее на части.

Шаг 2. Нарежь сыр халуми слайсами по 5-6 мм и обжарь на гриле или сковороде до румяной корочки.

Шаг 3. Смешай оливковое масло с лимонным соком и заправь руколу. Тщательно перемешай. К руколе добавь помидоры, клубнику и сыр. Заправь все бальзамическим соусом. Бон аппетит!

Фото: IStock

Читай также:

Домашнее мороженное: 3 простых рецепта пошагово

Домашний лимонад: рецепт приготовления пошагово