Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Поднимай свою ленивую пятую точку с дивана и начинай что-то делать! Период хандры в твоей жизни слишком затянулся. Если не исправишь ситуацию сейчас, последствия будут плачевными.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Если окружающие говорят, что твои идеи ни на что не годятся и у тебя ничего не выйдет, значит – ты на правильном пути. Не сдавайся! Многочасовая кропотливая работа обязательно окупится.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Хотеть не достаточно, нужно действовать! Вот твой девиз на ближайшую неделю. Когда тяжело и хочется опустить руки, повторяй эти слова как мантру. Ты способна на многое!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Рак (22 июня – 22 июля)

Давно мечтаешь реализовать интересную задумку, но боишься провала? Пришло время действовать. Сделай свои мечты сильнее своих страхов – и головокружительный успех гарантирован.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Лев (23 июля – 22 августа)

Все проблемы в наших головах. Откинь стереотипы и предрассудки, и ты удивишься, насколько изменится твоя жизнь после этого. Для тебя нет ничего невозможного. Не создавай себе границ!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Для чего действительно нужна смелость, так это для искренности. Такая простая, но такая важная истина. Не забывай об этом в общении с близкими. Иначе может их потерять.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто? Задавай себе этот вопрос, когда настигает апатия и лень. Историю пишут не те, кто наблюдают, а те, кто действуют и что-то меняют.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Не зацикливайся на плохом, ищи хорошее в каждом моменте. Правильно говорят, убери из лексикона слово «проблема», и она исчезнет сама по себе. Попробуй, тебе понравится!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Никогда не поздно стать тем, кем ты хочешь быть. Хочешь сменить работу? Сделай это! Хочешь объехать весь мир? Дерзай! Главное – сделать первый шаг на пути к мечте.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Тебе везет ровно настолько, насколько ты стараешься. Хочешь карьерного взлета – работай больше, узнавай новое, ищи нестандартные подходы к решению задач. И ты станешь незаменимым.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Водолей (21 января – 18 февраля)

На своем пути ты будешь встречать разных людей. Кто-то попытается убедить тебя, что ты ни на что не способна. Верь себе, а не чужим предрассудкам. Нет ничего невозможного!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Время летит с невероятной скоростью. Но только ты решаешь, как распоряжаться этим временем. Делай все с умом, поступай с людьми по совести, и вселенная отплатит тебе тем же.

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