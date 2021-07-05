Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 5 по 11 июля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам стоит остерегаться излишней эмоциональности. Сведи к минимуму резкие высказывания, дважды подумай, прежде чем сказать что-то. Сказанное на эмоциях может надолго испортить отношения с родственниками, друзьями и коллегами. Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля советует: направь все силы на работу – на этой неделе у тебя хватит ресурсов, чтобы выполнить дела, которые откладывала месяцами.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцов ждет продвижение по карьерной лестнице. Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля говорит: в начале недели руководство может доверить тебе важное задание или масштабный проект. Если ты выложишься на 100 процентов, получишь новую должность и солидную прибавку к зарплате. Каждое утро составляй план на день и четко ему следуй. Последовательность и взвешенность – твои главные козыри в этот период.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды обещают Близнецам служебный роман. Будь осторожна, голову может вскружить и новенький сотрудник, и давний коллега. Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля предупреждает: есть риск попасть в любовный треугольник, это не сулит ничего хорошего. Не отвечай на флирт, если не видишь с этим человеком будущего.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Рак (22 июня – 22 июля)

Весы могут Ракам на этой неделе на абсолютную перезагрузку. Ты будешь чувствовать себя умиротворенно, расслаблено. Не вздумай читать новости с заголовками в духе «Человечество вымирает! Все плохо! Не спасется никто!» Пусть хоть Земля остановится, плюй на все. Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля советует: удели время себе: сходи в спа-салон, сделай маникюр и педикюр, купи платье, о котором мечтаешь уже месяц. Ты это заслужила!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет много рутинных дел из разряда «не стоило откладывать на завтра». Но не переживай! В твоей жизни появится «добрый волшебник» – старый знакомый или новый человек, который окажет поддержку и поможет разгрести рабочие завалы. Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля говорит: ближе к концу недели все проблемы и рабочая запара уйдут на второй план. Обязательно созвонись с друзьями и отправься с ними в рейд по барам, к примеру.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Эта неделя для Дев – идеальное время для решения самых важных задач. Тебе придется много спорить, отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля советует: иди до конца, даже если оппонент – начальник. Поверь, он оценит твой стержень, упрямство (в хорошем смысле) и начнет больше тебя уважать.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам нужно готовиться к неделе испытаний в рабочей сфере и на любовном фронте. Ты столкнешься с ситуациями, в которых сложно сдержать эмоции и не наговорить лишнего. Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля предупреждает: как только почувствуешь, что между тобой и любимым человек назревает конфликт, отступи. Доказательство правоты не принесет радости, а отношения испортятся. Не рекомендуем вступать в перепалки с начальством и коллегами, панибратство тоже будет лишним.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет очень успешная неделя! Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля гласит: начальство не сможет нарадоваться твоей креативности и жажде экспериментов, а вторая половинка – романтическим жестам. Не удивляйся, если в конце недели тебе выдастся возможность отправиться в небольшое путешествие. Обязательно соглашайся! Быть может, поездка окажется лучшей в твоей жизни.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы должны взять свои эмоции под жесткий контроль. На этой неделе ты будешь склонна преувеличивать проблемы, параноить. Спокойствие, только спокойствие! Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля подчеркивает: если у тебя болит нога, это еще не значит, что ты смертельно больна. Не нервируй себя и не выводи окружающих необоснованной паникой.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогов ждут только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля предупреждает: сомнительные вложения средств и неоправданные риски (к примеру, азартные игры) ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Любое начинание Водолеев будет заканчиваться головокружительным успехом. Хочешь запустить проект, который кажется окружающим полным безумием? Дерзай! Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля гласит: хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы будут испытывать постоянное раздражение и резкие перепады эмоций. Это может негативно сказаться на отношениях с коллегами, начальством и близкими людьми. Но не все так плохо! Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля советует: забудь о кофе по утрам, лучше возьми в привычку начинать день с травяного чая. Он поможет успокоить нервы, и ты не будешь срываться на окружающих по пустякам. Помни: спокойствие – твоя главная цель на этой неделе.

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