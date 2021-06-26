Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов эта неделя станет неделей испытаний – и в рабочей сфере, и на любовном фронте. Согласно гороскопу на неделю, с 28 июня по 4 июля представители этого знака Зодиака будут сталкиваться с ситуациями, в которых очень сложно сдержать эмоции и не наговорить лишнего. Совет: как только почувствуете, что между вами и второй половинкой назревает конфликт, отступите. Доказательство правоты не принесет радости, а отношения испортятся. Не рекомендуем вступать в перепалки с начальством и коллегами, панибратство тоже будет лишним.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы давно мечтали о спокойствии. И наконец-то его получат! Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля прогнозирует представителям этого знака Зодиака абсолютную перезагрузку. Вы будете чувствовать себя умиротворенно, расслаблено. Не читайте новости с заголовками в духе «Человечество вымирает! Шанса выжить нет ни у кого». Пусть хоть Земля остановится, плюйте на все. Вы заслужили недельку для «проветривания мозгов».

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам придется ой как нелегко. Согласно гороскопу на неделю с 28 июня по 4 июля представители этого знака Зодиака будут испытывать постоянное раздражение и резкие перепады эмоций. Это может негативно сказаться на отношениях не только с коллегами и начальством, но и с близкими людьми. Совет: забудьте о кофе по утрам, лучше возьмите в привычку начинать день с травяного чая. Он поможет успокоить нервы.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Рак (22 июня – 22 июля)

Раков ждет очень удачная неделя! Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения на работе и успехи на любовном фронте. Каждое утро составляйте план на день и четко ему следуйте. Последовательные действия и взвешенные решения принесут вам немало пользы. Не бойтесь делиться своими идеями, на этой неделе вы не будете обделены поддержкой. Обаяние станет вашим главным козырем. Сходите на свидание вслепую, если одиноки, или устройте второй половинке романтик. Будете удивлены результатом!

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Лев (23 июля – 22 августа)

Львам на этой неделе нужно взять свои эмоции под жесткий контроль. Согласно гороскопу на неделю с 28 июня по 4 июля представители этого знака зодиака будут склонны преувеличивать проблемы, параноить. Дышите глубже, то, что у вас болит нога – не признак смертельной болезни. Не нервируйте себя и не выводите окружающих необоснованной паникой.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Дева (23 августа – 23 сентября)

У-ля-ля, Дев ждут любовные приключения! Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля прогнозирует представителям этого знака зодиака начало служебного романа. Голову может вскружить и новенький сотрудник, и давний коллега. Большая вероятность попасть в любовный треугольник, поэтому будьте бдительны: не отвечайте на флирт, если не хотите продолжения.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, обратите внимание на финансы! Согласно гороскопу на неделю с 28 июня по 4 июля представители этого знака Зодиака будут успешно решать все вопросы, связанные с деньгами. Благодаря вашей удачливости доходы (личные и корпоративные) будут расти как на дрожжах, а расходы сведутся к минимуму. Если вы давно планировали крупную покупку, самое время! Есть вероятность нарваться на бешенный sale.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет благоприятный период для решения самых важных задач. Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля прогнозирует представителям этого знака зодиака целый ряд ситуаций, в которых придется отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Идите до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит ваш стержень и начнет еще больше вас уважать.

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Творческому потенциалу Стрельцов пора выйти наружу! Согласно гороскопу на неделю с 28 июня по 4 июля представители этого знака зодиака будут удивлять себя и окружающих оригинальными способами решения проблем. Даже тех, над которыми другие долго ломают голову. Если вы давно мечтали создать свой проект, но никак не могли «нащупать почву», период с 28 июня по 4 июля подходит идеально. Вдохновение может настигнуть вас в любое время ив любом месте. Носите с собой маленький блокнотик и записывайте все идеи, чтобы не забыть. Одна из них точно выгорит!

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги, неделя обещает быть очень интересной. Готовьтесь! Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля прогнозирует представителям этого знака Зодиака несколько полезных деловых знакомств, которые в дальнейшем благоприятно повлияют на карьерный рост. Есть вероятность, что даже короткое путешествие в этот период закончится любовной интрижкой. А перерастет ли она во что-то большее, зависит только от вас!

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеев ждет головокружительная неделя! Согласно гороскопу на неделю с 28 июня по 4 июля любые начинания представителей этого знака Зодиака будут заканчиваться успехом. Начальство нарадоваться не сможет вашей креативности и жажде экспериментов, а вторая половинка – романтическим жестам. Велика вероятность, что в конце недели вы отправитесь в большое путешествие. И запомнится оно надолго!

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет очень суетливый период. Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля прогнозирует представителям этого знака Зодиака много рутинных дел из разряда «не стоило откладывать на завтра». Но не переживайте! В вашей жизни появится «добрый волшебник» – старый знакомый или новый для вас человек, который окажет поддержку и поможет разгрести рабочие завалы.

Фото: istockphoto