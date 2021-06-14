Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 14 по 20 июня для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Овен (21 марта – 20 апреля)

Взрываемся в последний месяц лета! На этой неделе тебе предстоит много отдыха и настоящего экстрима. Не бойся. Решайся попробовать то, что раньше отходил десятой дорогой. Махни в горы и займись скалолазанием, например. Поверь, эти эмоции останутся в памяти навсегда!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Телец (21 апреля – 21 мая)

Обидно, когда жарким летом, когда все друзья и знакомые разъезжаются по отпускам, тебе приходится работать. Не вешай нос, в этом есть свои плюсы! На этой неделе будь готова к тому, что начальство вызовет тебя «на ковер» на серьезный разговор. Не трусь, тема беседы тебе понравится! Повышение зарплаты или новая должность – гарантированы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Пришло время включит режим пофигиста. Да-да, последнее время ты слишком заморачивалась над работой, бытом, отношениях с окружающими… И в результате, выбилась из сил. Тебе необходимо восстановить внутреннюю гармонию и обрести покой. Перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Рак (22 июня – 22 июля)

На этой неделе у тебя появится шанс отправиться в небольшое путешествие за границу. Скорее всего, это будет короткая поездка, но запоминающая. Эмоции и впечатления от увиденного еще долго будут подпитывать твое настроение после возвращение домой.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Лев (23 июля – 22 августа)

Готовься к финансовым взлетам! Руководитель наконец-то заметил твое рвение к работе и старания, и решил тебя за это наградить. Быть может, тебе дадут премию или даже повысят зарплату. В любом случае – приятно! Есть также вероятность, что ты выиграешь в лотерею или найдешь заначку, о которой давно забыла.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Дева (23 августа – 23 сентября)

У-ля-ля! На любовном фронте тебя ждут настоящие страсти. В ближайшее время ты встретишь человека, который навсегда перевернет твою жизнь. Все подруги обзавидуются! Тебя захлестнут чувства, которых еще никогда не испытывала. Не бойся нырнуть в омут с головой, позволь себе капельку безумия.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Весы (24 сентября – 23 октября)

Всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Ты давно нуждаешься в хорошем отдыхе, и наконец-то его получишь! Тебе выпадет шанс отправиться в заграничную командировку, которая будет больше похожа на отпуск. Невероятные пейзажи вокруг, красивые и интересные люди, веселые вечеринки – вот, что тебя ждет. Вот это удача!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Тебе необходимо сосредоточиться на личной жизни. Если у тебя уже есть половинка, обязательно удели ей больше времени – устрой романтическое свидание или сделай какой-то приятный сюрприз. Если же ты еще «в поиске», готовься – амур уже нацелил свои стрелы!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Козерог (22 декабря – 20 января)

Пришло время налаживать отношения с родными. В ближайшие дни обязательно навести родителей, съезди с ними на пикник или просто прогуляйся в парке. Они очень скучают по тебе! Да и у тебя на душе потеплеет, когда обнимешь самых любимых людей и хоть ненадолго вернешься в детство.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Водолей (21 января – 18 февраля)

Собери друзей и отправься в путешествие! Тебе просто необходимо сменить обстановку, абстрагироваться от бытовых проблем и работы. А поездка в другой город или в другую страну тебе в этом очень поможет. Ты вернешься обновленной и полной жизненных сил!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Твой девиз на этой неделе: «Работа превыше всего!». В ближайшем будущем можешь рассчитывать на головокружительный карьерный взлет – вероятно, тебе доверят важный проект, повысят в должности или наградят солидной премией. Ты это заслужила!

Фото: istockphoto