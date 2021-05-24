Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Несмотря на то, что карантин уже немного слабеет, звезды советуют: оставайся дома! Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Овен говорит, что тебе стоит избегать контактов с людьми и побольше времени проводить в одиночестве. Тебе необходимо переосмыслить взгляды на жизнь и найти новый вектор развития.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

Профилактика заболеваний всегда лучше, чем их лечение. Повторяй себе это каждый раз, когда подумываешь подвергнуть себя риску. Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Телец прогнозирует вероятные проблемы со здоровьем. Это могут быть простуды или просто плохое самочувствие. Звезды рекомендуют пропить курс витаминов.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Близнецы гласит: наша самая большая сила – доброта и нежность нашего сердца. У тебя предостаточно этой силы, пользуйся ею! Если видишь, что кто-то нуждается в тебе, не проходи мимо. Протяни руку помощи, и тебе отплатят тем же!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Рак предупреждает: береги свое здоровье и нервную систему. Кто-то так и хочет досадить тебе, но ему это не удастся. Сохраняй спокойствие и уверенно занимайся своими делами. Звезды прогнозируют, что ты скоро получишь желаемый ответ, которую долго ждала.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды обещают романтические приключения! Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Лев говорит, что скоро в твоем сердце зародится любовь. Даже несмотря на карантин! Да, все контакты с окружающими сейчас под запретом, но ведь интернет никто не отменял.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Дева (23 августа – 23 сентября)

На зависть всем! Согласно гороскопу на неделю с 24 по 30 мая для знака Дева, твои отношения со второй половинкой будут расцветать, несмотря на изоляцию. Кто-то ссорится, кто-то разводится, а у вас – полная гармония. Главное – не только слушать, но и слышать партнера!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Весы (24 сентября – 23 октября)

Твое второе имя – риск, но не сегодня! Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Весы советует не ввязываться в подозрительные махинации. Коллеги могут сообщить неожиданную новость, а сомнительные знакомые подкинут нежелательных хлопот. Однако у тебя есть место, где ты будешь счастливой и спокойной. И это место – рядом с любимым человеком. Он уже давно ждет от тебя смелого шага. Возможно, пришло время решиться?

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скажи «Нет» плохим привычкам! Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Скорпион рекомендует заняться собой. Звезды подсказывают начать понедельник именно с этого. Это идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Посиди на водичке или прими контрастный душ. В ближайшем будущем твое тело поблагодарит тебя за эту королевскую заботу. Обращай внимание на нужды близких, возможно, кому-то из них нужна помощь. Если нет возможности увидеться с семьей, позвони им и поинтересуйся их делами.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Пришло время переосмыслить взгляды на жизнь. Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая гласит: каждое мгновенье жизни – еще одна возможность. Не забывай об этом! Даже если кажется, что вокруг идет наперекосяк, не расстраивайся. Значит, этот опыт тебе сейчас необходим.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Козерог (22 декабря – 20 января)

Период тебя ждет тот еще! Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Козерог гласит: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Ты получишь перспективное предложение по работе. Новая должность – новые возможности. И это только начало!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Водолей гласит, что все проблемы, которые окружали тебя ранее, найдут свое решение. Ты освободишься от ненужных переживаний, ощутишь облегчение. Как только это произойдет, жизнь станет в разы лучше.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для знака Рыбы прогнозирует большие карьерные взлеты. На днях начальство вызовет тебя на ковер и сообщит новость, которую ты ждала годами. Тебя ждет повышение, и ты его заслужила. Гордись.

Фото: istockphoto