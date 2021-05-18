Богемное таинство майя: чего ждать от фестиваля WHITE NIGHTS 2021

В этом году фестиваль электронной музыки в Украине WHITE NIGHTS становится еще более артовым и фантазийным. 18-19 июня он проведет на высшую ступень общества музыки. И это не просто крутая двухсуточная вечеринка с мировыми хедлайнерами — это перемещение в мир оригинальных образов, квинтэссенции мистики и оазиса музыки!

Таинство WHITE NIGHTS 2021 — культовый TULUM. Этот город рассвета, руин древних майя и самых мистических вечеринок в мире. Более чем тысячелетнюю культуру майя воссоздадут в каждой детали антуража фестиваля в 3600 м2.

Каждой сцене — неистовый тематический декор от художников, которые оформляли лучшие мировые фестивали. Каждой локации — симбиоз битов и мифов, уникальные образы и арт-инсталляции. А повсюду — особые и грандиозные свет и звук Белых Ночей, которые радикально изменят время и пространство.

Вожди WHITE NIGHTS 2021 — арт-деятели. Одни из самых крутых украинских художников Серж Пайе, Hanna Oborska, Леся Ригорчук и Ксения Гнилицкая покажут на ивенте свои картины. А известные талантливые скульпторы ANI Svami и Мария Куликовская продемонстрируют собственные артовые инсталляции и объекты.

18-19 июня покажет новые эксклюзивные творения и Elina Mansurova. Это знаменитая украинская декораторка, которая в этом году представит свои дизайны в самом Тулуме. Все ее работы связаны одной темой — шаманизм.

Захотите — и сами станете творцами: к вашим услугам артовые мастер-классы на Тулум-тематику.

Бог WHITE NIGHTS 2021 — музыка. Здесь каждого погрузят в джунгли музыкальных фантазий:

5 сцен;

100 локальных диджеев и крутые showcase от APLAY, БАЛКОНЛЮБВИ, Eleatics Records, POWER FM, ALLOSYRUP showcase by PRODJ, SkyBar и резидентов Alchemist Bar;

мировые звезды в роли хедлайнеров — dOP, Kerala Dust и WHOMADEWHO;

SPECIAL GUESTS, среди которых уже объявлены белорусы SHUMA.

Kerala Dust называют душой своей музыки блюз, импровизируют так искусно, как врожденные джазмены, и вдохновляются Томом Уэйтсом и Talking Heads. Каждый трек лондонской троицы — это экзотическое путешествие с гипнотическими гитарными партиями и томными ритмами, под которые мгновенно забываешь о времени.

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dOP — легендарное французское трио из закадычных друзей, которые вместе создают музыку и хулиганят уже много лет. Их лайвы сравнивают с нескончаемыми феерическими представлениями, где вы вряд ли угадаете, что будет происходить в следующем действии. Но одно можно знать наверняка — эти харизматы увлекут вас с первого мгновения своим беспроигрышным миксом техно, хауса и экспрессивного вокала.

Завсегдатаи европейских фестивалей и вечеринок WHOMADEWHO — намного больше, чем крутая танцевальная рок-группа. Они -— искра фейерверка идей, непредсказуемые, темпераментные и парадоксальные. Копенгагенцы держат баланс между клубной и инди-сценой и придумали собственный стиль «новое специальное диско», где скрестили фанк, электроклэш, хаус, техно, краут-рок и еще не один музыкальный жанр. Услышать его вживую в комплекте с диким умопомрачительным шоу — задача № 1 на WHITE NIGHTS 2021.

Они деликатно смешивают в один коктейль старинные языческие песни родной страны с актуальной электроникой. Модные звуковые целители SHUMA наделали шума с композицией «Хмаркі» во время белорусского национального отбора к международному конкурсу «Евровидение-2018» и планируют пленить музыкой гостей WHITE NIGHTS 2021.

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Заклинатели WHITE NIGHTS 2021 — настоящие шаманы, которые почистят ауру каждому желающему.

Жертвоприношения от гостей фестиваля — табу, депрессии и унылая жизнь. Племя WHITE NIGHTS 2021. TULUM — это племя счастливых людей.

Магия гостей фестиваля — неповторимый образ в стиле бохо. Он предоставит пропуск в VIP-класс с особыми привилегиями. Если же самостоятельно look собрать не сможешь — художники прямо на фесте помогут купить шаманское одеяние и создать фантазийный макияж.

А ещё на WHITE NIGHTS 2021. TULUM: 3D-mapping, лазерное шоу, стрит-фуд со всего мира от новых резидентов ULICHNAYA EDA, новые изысканные бары, 20+ insta-place, chill-out зоны и многое другое.

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