Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на март 2021

Март – месяц, когда природа начинает оживать, и свидания перемещаются из душных кафе в парки, на набережные. Можно устраивать пикники, ходить в кино под открытым небом, фестивалить и просто наслаждаться первыми солнечными лучиками. А вот кто составит вам компанию, и какие перемены в личной жизни вам сулит первый весенний месяц – смотри в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака на март 2021!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Первый месяц весны для Овнов ознаменуется событием, которого они так долго ждут. Причем звезды шепчут, что напрягаться для этого особенно не нужно будет, всё случится само собой. Но расслабляться тоже не стоит: даже если судьба приготовила для вас большой подарок, забывать про ежедневную работу над собой, над отношениями и над карьерой вовсе не стоит!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, вы хотели любви да побольше? Получите-распишитесь. И не смейте жаловаться, что не успеваете переодеться между свиданиями, сами просили разнообразить личную жизнь. Скучать в марте вам точно не придется! На месяц Тельцы превратятся в огромный любовный магнит: ваш мессенджер будет просто в шоке от количества новых сообщений с интересными предложениями и приглашениями. И среди них точно будет то самое, которое вы так долго ждали! Так что радуйтесь и кайфуйте по полной, март – на 100% ваш месяц.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Март – это время, когда пора, наконец, попрощаться с любимым диваном, поставить сериалы на паузу (желательно – до осени!) и ворваться в тусовочную жизнь. «Веселиться!» – вот ваш девиз на март. Но не забывайте про свою вторую половинку – за чередой вечеринок вы рискуете обидеть любимого человека своим невниманием. Так что всего понемножку, и будет вам счастье!

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, вылезайте уже из своей спячки! Никакая личная жизнь не проберется под вашу броню, пока вы прячетесь от внешнего мира. Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько интересных людей вас окружает. Как вы там часто говорите: «Нет никого подходящего?» Вы просто не туда смотрите. Выходите за привычные рамки: выпейте, наконец, кофе с людьми, с которыми договаривались о встрече еще в прошлом году, запишитесь на те курсы, о которых мечтаете, и вообще – смените круг общения, если вам уж так надоел нынешний! Всё в ваших руках.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, собирайте чемоданы! Вы срочно уезжаете. Иначе просто рискуете утонуть в серости ваших будней. Много работать – это, конечно, неплохо, но отдыхать тоже нужно. Вы же не хотите к старости остаться в одиночестве в обнимку со своими миллионами. Правда? Так что срочно от-ды-хать! Не обязательно уезжать на другой континент, достаточно на пару дней выехать за город, не отвечать на рабочие письма и, потягивая коктейль, случайно заметить, что красавчик из соседнего номера уже давно пытается перехватить твой взгляд.

Дева (23 августа — 23 сентября)

А вот Девы в феврале очень расслабились и вовсе забыли о работе. Полностью отказываться от вечеринок и свиданий не стоит, конечно же, но уделять больше времени карьере – обязательно. Март сулит вам положительные перемены и карьерный рост, а вот на личном фронте пока затишье. Пользуйтесь этим с умом: настройтесь на плодотворную работу, составьте стратегию собственного продвижения по карьерной лестнице, и вот увидите, всё очень быстро получится!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Март для Весов – время перемен. Звезды советуют забыть о страхах, комплексах и неуверенности в собственных силах. Хватит сомневаться во всем, и перестаньте сравнивать себя и свои успехи с окружающими. Всё, что нужно для успеха, у вас есть, осталось только расправить плечи и уверенной походкой войти в новый месяц. И поверьте: не заметить человека с высоко поднятой головой просто невозможно, так что тот, о ком вы давно думаете, наконец-таки обратит на вас свое внимание!

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Скорпионам, которые уже нашли свою любовь, в марте можно расслабиться – никакие коварные тучи над вашими отношениями не сгущаются. А вот тем, кто находится в поиске половинки, как раз наоборот, нужно полностью собраться и активизировать всю свою харизму: велик шанс встретить ТОГО самого человека. И чтобы не упустить момент, постарайтесь всегда быть на высоте. Мало ли где и когда состоится судьбоносная встреча!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Март для вас – месяц легкомысленности. Не настраивайтесь на серьезные отношения, звезды уверены, что вы пока к ним не готовы. А вот пару-тройку свиданий в неделю обещают вам организовать! Так что скучать весенними вечерами точно не придется. А вот во что перерастут эти мартовские свидания, решать уже вам. Легкий флирт и ни к чему вроде бы не обязывающий роман вполне может со временем трансформироваться во что-то по-настоящему серьёзное.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги, звезды рекомендуют быть максимально осторожными, особенно – с новыми знакомыми. Не все могут порадоваться вашей удаче так искренне, как хотелось бы. Март готовит вам приятный сюрприз, но постарайтесь сохранить свои хорошие новости в секрете, иначе есть риск, что всё пойдет не по плану. Счастье любит тишину! – это на все сто процентов про ваш март.

Водолей (21 января— 18 февраля)

В первой половине месяца Водолеям придется несладко: придется поднапрячься, чтобы всё успеть и нигде не налажать. Зато после 15 марта всё резко перемениться к лучшему. Все дела будут решаться сами, на работе начальство, наконец, по достоинству оценит такого хорошего сотрудника, а человек, чье приглашение на свидание вы так давно ждете, наконец, обратит на вас свое пристальное внимание!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбки, звезды знают, как вы соскучились по романтике, прогулкам по парку за ручку и поцелуям под луной. И в марте у вас есть все шансы получить желаемое. Просто перестаньте усиленно искать и пытаться «подстроить» романтику. Вот увидите, всё сложится само собой. Так же намного приятнее, правда?

Фото: IStock

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