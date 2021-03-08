Гороскоп на 8 марта по знакам зодиака

Не терпится узнать свой гороскоп на 8 марта? К чему готовится: к приятным сюрпризам, скандалам или внезапному путешествию? Читай все подробности прямо сейчас!

ГОРОСКОП НА 8 МАРТА 2021 ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

Овен (21 марта – 20 апреля)

Этот день принесет много откровений. Благодаря случайным событиям ты узнаешь информацию, которой так тебе не хватало. Она поможет правильно проанализировать ситуацию, из которой пока сложно найти выход. Поблагодари звезды за такой щедрый подарок, и используй дар правильно.

Телец (21 апреля – 20 мая)

8 марта ты проведешь в неге, и весь день посвятишь себе. Не стоит планировать деловые встречи, рабочие срочные видеозвонки, потому что они не закончатся успешно. Звезды намекают – пора отдохнуть. Так почему бы им не довериться?

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Понедельник принесет много неожиданных встреч. Лучше не идти в магазин на домашнем. Потому что в ряду с овощами рядом с тобой может оказаться как подруга детства, так и бывший. Эта встреча дана тебе не просто так. Она станет ключиком к решению сложной задачи, которая появится у тебя в будущем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Звезды советуют обратить внимание на эмоции. Последние месяцы выдались тяжелыми, и накопленная усталость даст о себе знать. Держи себе в руках, а лучше всего – устрой перезагрузку: спа, массаж, бассейн или бокс, урок экстремального вождения, танцы в клубе. Как только напряжение уйдет, наступит белая полоса в делах и личной жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Звезды пророчат романтические приключения. Если ты захочешь, то сможешь устроить свою личную жизнь надолго. Сегодня ты будешь ловить на себе заинтересованные взгляды, тайные сообщения в директ и звонки от недавних знакомых. Львы в паре насладятся времяпрепровождением с семьей. Если вы в ссоре, то есть все шансы уладить конфликт и укрепить отношения.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Понедельник будет сложным днем. Несмотря на праздничный вайб, придется утрясать дела, которые свалятся, как снег на голову. Но ты преодолеешь все трудности и еще успеешь насладиться романтическим вечером.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Друзья и близкие сделают этот день незабываемым. Возможны спонтанные путешествия, новые полезные знакомства и романтические переживания. Вы оторветесь по полной и еще долго будете вспоминать приключения, смеясь и рассматривая фотографии.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня отличный день для завершения важных дел. Убывающая Луна этому поспособствует. Звезды рекомендуют обратить внимание на те планы, которые вошли в состояние плато. Есть все шансы сдвинуть их с мертвой точки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье и сон. Посвяти этот день приятному и не изнурительному спорту: прогулкам по городу, плаванию в бассейне, альпинизму. Главное, чтобы спорт приносил удовольствие и укреплял здоровье. Романтическая прогулка или совместные спа-процедуры, уверены, понравятся и вашему партнеру, что позволит насладиться днем вместе.

Козерог (22 декабря – 21 января)

Сегодня проявится твоя творческая натура. Вселенная подбросит ситуации, где нужно будет проявить креативность и смекалку. Воспользуйся этим шансом! Ты не только ярко проявишь себя, но и станешь вдохновением для окружающих. Сияй!

Водолей (21 января – 18 февраля)

Сегодня лучше не отправляться в путешествия и не садиться за руль. Звезды советуют провести время дома. Можно устроить идеальный вечер для себя, шумную вечеринку с друзьями или романтический ужин с партнером. Чего желает твоя душа?

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Прислушайся к своей интуиции. Сегодня она будет говорить особенно громко. Смело иди на поводу у своих желаний и капризов. Не бойся, ты не создашь проблемы, наоборот – твою голову посетят новые идеи.

Пусть у всех сегодняшний день пройдет по наилучшему из сценариев!

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