В марте Украина переходит на летнее время. Когда же это произойдет, куда крутить стрелки и как помочь организму пережить стресс – вопросы, которыми мы задаемся раз в полгода. И у нас есть все ответы!

Когда переводят часы на летнее время?

Наш распорядок дня немного изменится 28 марта. А точнее – в ночь с 27 на 28 марта. Часы нужно перевести на час вперед. Официально переход времени в Украине произойдет в 03:00

Важно! Большинство гаджетов переводит время автоматически. Так что не нужно в своем смартфоне, компьютере и планшете менять настройки – все случится само собой и вовремя.

А вот в механических часах придется подкрутить стрелки на час вперед. Если вы не уверены, перевелись ли ваши часы, проверить можно очень просто: с утра 28 марта вбейте в google запрос «Время в Украине» и увидите правильные цифры.

Как пережить переход на летнее время?

Во-первых, пораньше лечь спать 27 марта.

Во-вторых, попозже встать 28 марта. В первый день нового режима дня врачи рекомендуют лечь спать на час-два раньше, чем обычно, чтобы дать организму отдохнуть по максимуму.

Фото – pixabay.com

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