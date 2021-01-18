Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 18 по 24 января для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Овен (21 марта – 20 апреля)

Все, что можно представить, реально. Помни об этом. И никогда не опускай руки, даже если все окружающие говорят, что твоя идея провальная. У тебя все получится, главное – верь в себя!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Телец (21 апреля – 21 мая)

Никто не становится космонавтом случайно. Работай усерднее, ищи новые нестандартные подходы к решению задач, не останавливай саморазвитие ни на минуту. Твои мечты достойны стать реальностью.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Думай, как ты выглядишь в своих глазах, а не в глазах других! Люди склонны осуждать тех, кого не понимаю. Тех, кто отличается. Слушай только свое сердце, оно приведет тебя к успеху.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января для знака Рак прогнозирует улучшение отношений с родными и друзьями. Организуй семейные посиделки, приготовь вкусный ужин и собери всех за одним столом. Вам всем это нужно.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января для знака Лев обещает финансовый взлет. Ты найдешь новый источник прибыли или же получишь премию на основной работе. В любом случае, готовься к поступлению на свой счет кругленькой суммы!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января для знака Дева гласит, что тебе необходимо более ответственно относиться к своей работе. Ты никак не выделяешься, пришло время это изменить. Начальство должно увидеть весь твой потенциал.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, обратите внимание на свое здоровье! Согласно гороскопу на неделю, с 18 по 24 января иммунитет представителей этого знака Зодиака будет снижен. Самое время пройти медицинское обследование, которое уже давно откладываешь «на завтра» – даже если ничего особенно не беспокоит. Помни: профилактика всегда лучше, чем лечение. Добавь в свой рацион свежие фрукты и овощи, витамины и минеральные добавки. Береги нервы и не суетись, неделя выдастся спокойной и продуктивной.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионы, обратите внимание на окружающих! Гороскоп на неделю с 18 по 24 января прогнозирует, что представителям этого знака Зодиака нужно остерегаться излишней эмоциональности. Сведите к минимуму резкие высказывания. Сказанное на эмоциях может надолго испортить отношения с родственниками, друзьями и коллегами. Выключи режим «осуждение» и включи «сострадание». Не осуждай людей, а попытайся понять, что они чувствуют, и почему поступают так или иначе. Тебе отплатят той же монетой.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, держитесь! Согласно гороскопу на неделю, с 18 по 24 января представителей этого знака Зодиака ждут бесконечные конфликты и разборки – как на работе, так и в быту. Что уж там, даже по дороге из дома в офис (или наоборот) есть риск нарваться на скандал. Но этого можно избежать! Запомни старую добрую мудрость: «Умнее тот, кто первый замолчал». Повторяй эти слова, как мантру.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января для знака Козерог советует контролировать свои эмоции. Следующие семь дней могут стать испытанием на стойкость. Помни, что нервы не восстанавливаются. Поэтому сохраняй спокойствие и адекватно оценивай ситуацию. Главное – держать дистанцию и не открывать ленту Facebook.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января для знака Водолей советует уделить время родным. Если забудешь о близких, почувствуешь себя одинокой. Поэтому покажи свою любовь тем, кто по-настоящему заслуживает нее. И жди приятные новости. Кто-то готовит тебе сюрприз.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января для знака Рыбы говорит, что все в твоей жизни идет по плану. Твое счастье не зависит от внешних условий, оно зависит от того, что внутри! Финансовые вопросы и проблемы будут решаться очень легко. Не думай о глупостях и будь умницей.

Фото: iStock