как выбрать карандаш для губ

Наверняка ты знаешь о существовании такого бьюти-инструмента как карандаш для губ. По статистике, большинство девушек красит губы без использования карандаша, из-за чего «плывет» контур и растекается помада. А все почему? Потому что мало кто знает, как правильно выбрать карандаш для губ, и как его использовать! Мы уже все узнали, и готовы тебе раскрыть эти маленькие, но такие важные женские секреты. Запоминай!

Перед тем, как выбирать карандаш для губ, давай для начала уточним, что они бывают двух видов: пластиковые и деревянные. Деревянный карандаш позволяет выводить более тонкие линии, так как он тверже своего пластикового собрата. И хватает его на дольше! Зато несомненное преимущество пластиковых карандашей для губ – это удобство в использовании, его легко выкручивать, и не нужно постоянно точить.

Отталкиваясь от этих характеристик, выбери материал карандаша, и это уже сузит круг поисков твоего идеального бьюти-инструмента.

При выборе карандаша для губ стоит обязательно заранее решить, с какой именно помадой ты будешь его использовать. И подбирать нужно к ней в тон или на тон темнее.

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Конечно, сегодня в тренде матовые губы, поэтому карандаш нередко используют и без помады, полностью зарисовывая площадь губ, а не только контур. В таком случае выбирай цвет, ориентируясь на собственный вкус и пожелания. Не забудь, что обязательно нужно еще в магазине протестировать карандаш: его цвет на губах может отличаться от цвета стержня. Нарисуй на руке тонкую полосочку – так ты сможешь увидеть тон, который получится при нанесении.

Кстати, можешь выбрать бесцветный карандаш – он закрепит помаду внутри контура, и при этом, даже если ты нанесешь его немного неровно, никто не заметит!

Также обрати внимание на твердость карандаша. Слишком мягкий может растечься на губах, тем самым размазав помаду. Поэтому летом стоит отдать предпочтение более твердому грифелю, даже если мягкий карандаш кажется тебе более удобным.

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В тоже время слишком твердый грифель, хотя и «держит» цвет дольше, может поцарапать и пересушить кожу губ. Поэтому если ты выбрала твердый карандаш, после обязательно воспользуйся увлажняющим бальзамом для губ!

Выбирая карандаш, очень важно обратить внимание на его состав. Нередко в состав этого бьюти-инструмента входят различные питательные вещества и витамины, которые защищают кожу от растрескивания и пересыхания. Так что если у тебя губы часто обветриваются и шелушатся, отдай предпочтение именно таким ухаживающим карандашам.

Вот, в общем-то, и все секреты! Обязательно протестируй карандаш в магазине, проверь цвет, как работает механизм, если ты выбрала пластиковый вариант, и мягкость грифеля. Ничего сложного!

Фото: pixabay