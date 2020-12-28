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Рецепт «Оливье»: пошаговое приготовление

Рецепт Оливье

Какой Новый год без салата «Оливье»? Кажется, что без него вечеринка не состоится. Забыли полный состав ингредиентов? Мы подскажем!

Для вас мы подготовили пошаговый рецепт приготовления классического «Оливье» и более диетический вариант для тех, кто бережет свою фигуру. Начинаем?

Рецепт «Оливье»

Ингредиенты:

3 средних картофелины,
3 моркови,
4 яйца,
350 гр докторской колбасы (отварная куриная грудка),
1 баночка консервированного зеленого горошка мозговых сортов,
2 соленых огурца,
5 побегов зеленого лука,
1 пучок укропа,
250 г майонеза (или сметаны)
соль и черный молотый перец по вкусу.

рецепт оливье

Пошаговое приготовление:

Отварите картошку, морковь и яйца. Охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Нарежьте такими же кубиками докторскую колбасу и соленые огурцы. Перемешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и добавьте майонез. Тщательно размешайте и украсьте мелко нарезанным укропом и зеленью.

Для тех, кто бережет фигуру рекомендуем заменять докторскую колбасу отварной куриной грудкой, а майонез – сметаной. Если «Оливье» с майонезом для вас – это guilty pleasure, то лучше сделать домашний майонез.

Для этого вам понадобится:

2 сырых яйца,
½ чайной ложки соли,
½ чайной ложки сахара,
2 чайные ложки горчицы,
250 мл растительного масла,
1 столовая ложка лимонного сока.

Разбейте яйца в чашу блендера, добавьте соль, сахар, горчицу и начинайте взбивать вверх-вниз. Постепенно вливайте растительное масло, продолжая взбивать смесь до полного загустения и изменения цвета на белый. Добавьте лимонный сок и еще раз взбейте майонез.

Все готово. Приятного аппетита!

Фото – iStock

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