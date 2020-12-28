Какой Новый год без салата «Оливье»? Кажется, что без него вечеринка не состоится. Забыли полный состав ингредиентов? Мы подскажем!

Для вас мы подготовили пошаговый рецепт приготовления классического «Оливье» и более диетический вариант для тех, кто бережет свою фигуру. Начинаем?

Рецепт «Оливье»

Ингредиенты:

3 средних картофелины,

3 моркови,

4 яйца,

350 гр докторской колбасы (отварная куриная грудка),

1 баночка консервированного зеленого горошка мозговых сортов,

2 соленых огурца,

5 побегов зеленого лука,

1 пучок укропа,

250 г майонеза (или сметаны)

соль и черный молотый перец по вкусу.

Пошаговое приготовление:

Отварите картошку, морковь и яйца. Охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Нарежьте такими же кубиками докторскую колбасу и соленые огурцы. Перемешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и добавьте майонез. Тщательно размешайте и украсьте мелко нарезанным укропом и зеленью.

Для тех, кто бережет фигуру рекомендуем заменять докторскую колбасу отварной куриной грудкой, а майонез – сметаной. Если «Оливье» с майонезом для вас – это guilty pleasure, то лучше сделать домашний майонез.

Для этого вам понадобится:

2 сырых яйца,

½ чайной ложки соли,

½ чайной ложки сахара,

2 чайные ложки горчицы,

250 мл растительного масла,

1 столовая ложка лимонного сока.

Разбейте яйца в чашу блендера, добавьте соль, сахар, горчицу и начинайте взбивать вверх-вниз. Постепенно вливайте растительное масло, продолжая взбивать смесь до полного загустения и изменения цвета на белый. Добавьте лимонный сок и еще раз взбейте майонез.

Все готово. Приятного аппетита!

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