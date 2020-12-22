25 декабря католики празднуют один из самых главных христианских праздников – Рождество. Традиционно вся семья собирается вместе, чтобы прочесть молитву и побыть в кругу близких за щедро накрытым столом. Как же поздравить близких с этим светлым праздником? Специально для тебя мы подготовили поздравления с католическим Рождеством в прозе, своими словами. Сохрани этот материал, чтобы не потерять.

Поздравления с католическим Рождеством в прозе

От чистого сердца поздравляю вас с католическим Рождеством!

Пусть Вифлеемская звезда благословит ваш дом! И принесет защиту, радость, счастье и гармонию.

Пусть с годами ваша семья пополняется и радует друг друга достижениями.

С католическим Рождеством! Пусть любовь и доброта всегда наполняет ваши сердца.

В этот светлый праздник Рождества Христова пусть благословенна будет ваша семья.

Пусть все посланные Богом испытания будут посильными, любые интриги судьбы не заставят Вас отвернуться от веры.

А поддержка и любовь Отца нашего пусть ощущается во всех делах.

С католическим Рождеством! Будьте счастливы!

Счастливого католического Рождества, моя дорогая семья!

Что пожелать вам в этот особенный день? Родителям – здоровья и долголетия.

Братьям / сестрам – любви и достижений.

Пусть каждый достигнет поставленной цели.

Но не забывайте об отдыхе, ведь в конце года мы вспоминаем не о рабочих буднях,

а о счастливых моментах.

С католическим Рождеством!

Поздравляю с католическим Рождеством!

Желаю вкусной индюшки и сытного оплатка,

неугасаемого огня в камине,

неиссякаемой любви в сердце, атмосферы уюта в доме,

доброго блага в семье и великой радости в душе.

От всего сердца поздравляю с католическим Рождеством.

Желаю прекрасных эмоций и светлой радости,

крепкой дружбы в жизни и искренней любви,

неугасаемой веры и доброй надежды,

веселого семейного праздника за большим и вкусным столом.

Светлого Рождества!

Фото – iStock

Читать больше:

С Католическим Рождеством: поздравления в стихах

Католическое рождество: картинки и открытки