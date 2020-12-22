Католическое рождество: поздравления в прозе
25 декабря католики празднуют один из самых главных христианских праздников – Рождество. Традиционно вся семья собирается вместе, чтобы прочесть молитву и побыть в кругу близких за щедро накрытым столом. Как же поздравить близких с этим светлым праздником? Специально для тебя мы подготовили поздравления с католическим Рождеством в прозе, своими словами. Сохрани этот материал, чтобы не потерять.
Поздравления с католическим Рождеством в прозе
От чистого сердца поздравляю вас с католическим Рождеством!
Пусть Вифлеемская звезда благословит ваш дом! И принесет защиту, радость, счастье и гармонию.
Пусть с годами ваша семья пополняется и радует друг друга достижениями.
С католическим Рождеством! Пусть любовь и доброта всегда наполняет ваши сердца.
В этот светлый праздник Рождества Христова пусть благословенна будет ваша семья.
Пусть все посланные Богом испытания будут посильными, любые интриги судьбы не заставят Вас отвернуться от веры.
А поддержка и любовь Отца нашего пусть ощущается во всех делах.
С католическим Рождеством! Будьте счастливы!
Счастливого католического Рождества, моя дорогая семья!
Что пожелать вам в этот особенный день? Родителям – здоровья и долголетия.
Братьям / сестрам – любви и достижений.
Пусть каждый достигнет поставленной цели.
Но не забывайте об отдыхе, ведь в конце года мы вспоминаем не о рабочих буднях,
а о счастливых моментах.
С католическим Рождеством!
Поздравляю с католическим Рождеством!
Желаю вкусной индюшки и сытного оплатка,
неугасаемого огня в камине,
неиссякаемой любви в сердце, атмосферы уюта в доме,
доброго блага в семье и великой радости в душе.
От всего сердца поздравляю с католическим Рождеством.
Желаю прекрасных эмоций и светлой радости,
крепкой дружбы в жизни и искренней любви,
неугасаемой веры и доброй надежды,
веселого семейного праздника за большим и вкусным столом.
Светлого Рождества!
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