Католическое Рождество 2020 в Украине: что нельзя делать

Католическое Рождество в Украине уже имеет статус официального праздника. П’ятниця, 25 декабря, – выходной, и у католиков будет достаточно времени, чтобы в кругу семьи подготовиться к одному из самых главных религиозных праздников года – Рождеству!

Рождество – это, собственно, рождение Иисуса Христа. По преданию, Дева Мария и ее муж Иосиф вымолили себе ребенка. И случилось чудо непорочного зачатия. Вскоре яркая Вифлеемская звезда зажглась на небе и своими лучами оповестила, что мир обрел Спасителя человечества. Именно с этого момента началась новая эра летоисчисления – «от рождества Христова».

Что запрещено делать на католическое Рождество?

Чтобы не привлечь к семье несчастья и хвори, католики стараются:

не работать по дому. Они не выносят мусор, не шьют, не гладят, не вышивают, ничего не чинят по дому.

не надевают черную или старую одежду. Ведь она может притянуть бедность.

не ругаются. Ведь этот день нельзя осквернять.

не убирают еду со стола до наступления Рождества.

гадание считается страшным грехом. Поэтому оно тоже запрещено.

не отказывают в милостыне. Ведь Бог проверяет твое сердце на доброту и отзывчивость.

Теперь ты полностью подготовлен (-а) к празднованию Католического Рождества в Украине. И еще есть время придумать, как украсить квартиру и сервировать стол. Пусть твое Рождество будет запоминающимся и по-семейному теплым и радостным.

Фото – IStock

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