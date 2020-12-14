День святого Николая уже на пороге! В ночь на 19 декабря под подушки детей и близких подкладывают подарочки. Традиционно в ходу сладости и мандарины… Но мы предлагаем добавить креативности и подготовить более оригинальные и индивидуальные презенты. Не мучься вопросом, что подарить на День святого Николая. Читай нашу подборку и вдохновляйся:

Подарки на День святого Николая:

книги

Комиксы, раскраски, энциклопедии, романы, детские книги с 3D картинками, развивающие книги… Уверены, ребенок оценит твое внимание и красочное оформление подарка. Благо, книжные магазины могут похвастаться невероятно большим выбором.

Подарки на День святого Николая:

планер

Красивых дневников, блокнотов или планеров никогда не бывает много. Туда можно записывать и самые сокровенные мысли, и разрабатывать план покорения Вселенной. Огромный плюс – креативные обложки: мягкие, деревянные, пушистые, кожаные, с надписями, с блестками или классические однотонные. Планер – очень полезный подарок, который будет напоминать владельцу о тебе. Ведь он всегда под рукой!

Подарки на День святого Николая:

путешествие

Мечтаете об отдыхе всей семьей? Отличным подарком на Николая станет поездка по Украине. Новые впечатления, новые общие воспоминания и, конечно, много фотографий.

Подарки на День святого Николая:

спортивное снаряжение

Зима – время веселья и развлечений! А значит, игр на улице. Дети будут рады получить в подарок на День святого Николая спортивное снаряжение: санки, сноуборд, лыжи, набор для хоккея, снеголепку… Не забудьте добавить к подарку еще варежки и теплые носки!

Подарки на День святого Николая:

настольные игры

Настольные игры – это универсальный подарок, который собирает вместе семью, сближает и оставляет прекрасные воспоминания. Ты сможешь легко подобрать игру под интересы и увлечения близких, ведь игр на рынке огромное количество. Не упусти шанс создать еще одну семейную традицию.

Подарки на День святого Николая:

одежда

Предновогодний период – это время экспериментов и веселья. Подари другу к празднику Николая свитер с праздничным узором или принтом. А если в твоей компании скептически относятся к новогодней атмосфере, то можно устроить конкурс на самый странный новогодний свитшот. Точно будет весело!

Подарки на День святого Николая:

домашние мелочи

Подарки в стиле хюгге станут уместным дополнением в домах твоих друзей или родителей! Хюгге – это философия счастья и создание максимального комфорта вокруг. Такие вещи будут радовать глаз, нести в себе маленькую тайну и воспоминания! Неплохо было бы создать набор своими руками. Основные элементы датского хюгге-декора – это свечи, коврик, торшер, подушки или чайный набор.

Подарки на День святого Николая:

игрушки

Идеальный подарок для всех детей! Посмотри, от каких занятий ребенок получает огромное удовольствие: рисует, складывает пазлы, моделирует одежду, красит куклам лицо, танцует, поет… Под каждое из этих увлечений можно подобрать игрушку, которая будет развивать талант ребенка. Будут счастливы все!

Не забывай, что подарки – это прекрасно, но больше всего близкие ценят внимание и время, проведенное вместе.

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